Ngày 4-11, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp BHXH TPHCM tổ chức lễ ra quân chủ đề “60 ngày tăng tốc - hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện sự quyết tâm cao của 2 đơn vị trong nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Tham dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo Bưu điện TPHCM và các phòng, trung tâm nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo được giao phụ trách công tác phát triển người tham gia và chuyên viên của các bưu điện trung tâm: Thủ Đức, Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Phú Thọ, Nam Sài Gòn, Bình Chánh, Củ Chi.

Về phía cơ quan BHXH có đại diện Ban Giám đốc BHXH TPHCM, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và chuyên viên, đoàn viên thanh niên, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác phát triển người tham gia và chuyên viên của các BHXH cơ sở. Chương trình được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn thành phố. Sau lễ ra quân, các bưu điện trung tâm, BHXH cơ sở tổ chức hội nghị, nhóm tư vấn trực tiếp tại các khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, chợ truyền thống… nơi tập trung đông dân cư.

Với chủ đề “60 ngày tăng tốc - hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”, đợt ra quân truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “BHXH, BHYT - Nơi niềm tin được bảo đảm, cuộc sống thêm an tâm”; “Tham gia BHYT - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”; “Tham gia BHYT - Hành động thiết thực vì bản thân và xã hội”; “Để giảm nỗi lo về chi phí khám chữa bệnh, hãy tham gia BHYT”… Các hoạt động tuyên truyền hướng đến lao động trong các ngành nghề buôn bán, kinh doanh, nghề tự do, chủ nhà trọ… bằng nhiều hình thức sinh động nhằm thu hút người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, trong ngày đầu ra quân, toàn hệ thống BHXH TPHCM phấn đấu phát triển khoảng 3.000 người tham gia mới BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Trong 60 ngày cao điểm tăng tốc, mục tiêu toàn thành phố đạt 16.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 350.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Qua đó, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành bưu điện và BHXH trong việc đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách BHXH, BHYT - vì cuộc sống an lành, bền vững cho mọi người, mọi nhà.

