Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%

Chiều 5-1, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 4 và cả năm 2025.

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4-2025 ước tính tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý 4 trong 14 năm (giai đoạn 2011-2025). Kết quả này cũng duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước trong năm 2025 (trước đó, GDP quý 1 tăng 7,05%, quý 2 tăng 8,16%, quý 3 tăng 8,25%).

Trong quý 4, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng gần 4%, đóng góp hơn 5% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 10%, đóng góp gần 46%; khu vực dịch vụ tăng gần 9%, đóng góp gần 50%.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Tính chung cả năm 2025, tăng trưởng GDP ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Báo cáo cho thấy, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mặc dù chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2025 đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay với giá trị tăng thêm đạt gần 9% so với năm trước.

Tính chung về tỷ trọng đóng góp của các ngành vào tăng trưởng GDP trong năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng gần 4%, đóng góp hơn 5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 9%, đóng góp gần 44%; khu vực dịch vụ tăng gần 9%, đóng góp hơn 51%.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 có sự tăng trưởng với ước đạt 125,5 triệu đồng/người/năm (tương đương hơn 5.000 USD), tăng 326 USD so với năm 2024.

Về lạm phát, so với năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 tăng 3,3%, nằm trong tầm kiểm soát mà Quốc hội đề ra.

