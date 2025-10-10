Phát huy bản sắc, sáng tạo, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội

Đi đầu trong các phong trào thi đua

Tới dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương… cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và TP Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đặc biệt, tới dự đại hội còn có đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc các thời kỳ, Công dân Thủ đô ưu tú và hơn 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Thủ tướng thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tới dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Khai mạc đại hội, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm tới các phong trào thi đua yêu nước. 77 năm qua, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, khơi dậy và hun đúc tinh thần bất khuất, sáng tạo, bền bỉ của bao thế hệ người Việt Nam.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, luôn anh dũng đi đầu trong các phong trào cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã hưởng ứng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo ông Lê Hồng Sơn, Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 là dịp để biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, truyền thống của Thủ đô anh hùng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Chuyển biến tích cực

Chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định 5 năm qua, với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước, phát huy tinh thần “Hà Nội gương mẫu cho cả nước”, Thủ đô đã đi đầu trong việc triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, có thể khái quát phong trào 5 năm qua cụ thể bằng “20 chữ” là “chuyển biến tích cực - giàu bản sắc riêng - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển”.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Từ các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo không ngừng và ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người được phát huy hiệu quả và nhân rộng; nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng của Thủ đô được phát hiện, nhân rộng và khen thưởng kịp thời, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị, năng lượng tích cực để mọi người học tập, làm theo.

Có thể khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của Thủ đô ngày nay có sự đóng góp quan trọng đến từ phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho các cá nhân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Từ những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ đề nghị TP Hà Nội tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đưa phong trào thi đua trong giai đoạn mới của Thủ đô có sức lan tỏa cao hơn nữa, huy động được sự hưởng ứng tích cực và sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, văn hiến và phát triển bền vững.

Đồng thời, Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công mới, thắng lợi mới, đưa Thủ đô Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xứng đáng với danh hiệu là Thủ đô anh hùng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, “Thủ đô sáng mãi lương tri và phẩm giá con người”.

Một tiết mục văn nghệ tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại Đại hội, Thủ tướng đã trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân thuộc TP Hà Nội, đó là Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 tặng 10 cá nhân.

