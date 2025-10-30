Các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực phát triển toàn diện

Các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực phát triển toàn diện, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống người dân và khẳng định vị thế Tây Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 30-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2025 – 2030.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 400 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện các ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh Tây Ninh.

Các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại đại hội

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực phát triển toàn diện. Nhiều phong trào tiêu biểu được triển khai hiệu quả như “Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tây Ninh vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tây Ninh quyết tâm xóa nhà tạm, dột nát” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Nhờ các phong trào thi đua thiết thực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh đạt kết quả ấn tượng. Đến tháng 10-2025, thu ngân sách tỉnh đạt hơn 42.000 tỷ đồng, đứng trong nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước, xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Các phong trào thi đua đã góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế Tây Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, trong đó có các gương tiêu biểu như bác sĩ Trần Kim Nhi, trung tá Nguyễn Khánh Hoàng, trung tá Ngô Hoàng Dự, doanh nhân Lê Viết Đông Hiếu và vận động viên khuyết tật Nguyễn Thị Sari.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn giai đoạn 2025 – 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra.

Tại đại hội, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tiến hành trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty cổ phần Long Hậu, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và công tác; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 7 cá nhân của tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh cũng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024, cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

