Sẽ công bố Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 21-3, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Bà Từ Thị Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long thông tin về nội dung diễn đàn

Thông tin được cung cấp tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12-3, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - Đồng Chủ tịch diễn đàn.

Sự kiện do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, Bộ Công thương cùng Ban tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Với quy mô từ 700 đến 800 đại biểu, diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế lớn cùng đông đảo chuyên gia và cơ quan thông tấn báo chí.

Với chủ đề “Văn hoá kinh doanh Việt Nam - hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV”, diễn đàn năm nay tập trung cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết chiến lược của Đảng. Trong giai đoạn mới, văn hóa được xác định là trụ cột, là nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết quan trọng bảo đảm cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đối với các doanh nghiệp, đây không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là nền tảng hình thành uy tín và bản sắc quốc gia trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Diễn đàn sẽ được chia thành hai phiên tọa đàm chiến lược với tinh thần xuyên suốt: “Chính phủ kiến tạo - Doanh nghiệp hành động - Văn hóa dẫn đường cho phát triển bền vững”.

Phiên thứ nhất với chủ đề “Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới”, các đại biểu sẽ tập trung phân tích vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, trong đó có việc xây dựng Bộ chỉ số Văn hóa Kinh doanh Việt Nam, một công cụ mới nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quang cảnh cuộc gặp báo chí công bố về diễn đàn

Phiên thứ 2 với chủ đề “Doanh nghiệp hành động - Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” nhấn mạnh vào các giải pháp thực tiễn để chuyển hóa văn hóa thành chuẩn mực trong quản trị. Các đại biểu sẽ thảo luận sâu về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tích hợp văn hóa vào chiến lược phát triển, nhằm hình thành cam kết hành động mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của diễn đàn năm nay là nghi thức công bố Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới cùng lễ phát động cam kết thực thi từ cộng đồng doanh nghiệp. Đây được coi là bước tiến mới của cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ phát động năm 2016.

ANH PHƯƠNG