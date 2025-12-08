Trao đổi với PV Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia kỳ vọng việc sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách sẽ tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TPHCM tạo lập mô hình phát triển mới, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Đại biểu ĐÔN TUẤN PHONG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội:

Luật hóa những cơ chế được thực hiện hiệu quả

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 136.

Chúng ta mong muốn có các cơ chế đặc thù, đặc biệt - những chiếc áo “may đo” cho từng địa phương, tạo điều kiện để địa phương phát triển. Tuy nhiên, các cơ chế chính sách mới, đặc thù, cần phải qua quá trình thử nghiệm xem mức độ hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, khả thi đến đâu rồi mới có thể đề xuất để nhân rộng.

Điều đó đòi hỏi cần xem xét kỹ hơn việc tổng kết, đánh giá các cơ chế đặc thù được thực hiện, nhất là sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, xem những vấn đề nào đã rõ, đã được thực tế kiểm nghiệm hiệu quả để đưa vào áp dụng. Vì vậy, dự thảo nghị quyết cần nêu rõ, sau thử nghiệm cần phải sớm tổng kết, đánh giá để rút ra những bài học, đề xuất để luật hóa, thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Đại biểu ĐÀO CHÍ NGHĨA - Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ:

Cần cơ chế phản hồi nhanh giữa bộ, ngành và TPHCM

Tôi tán thành với các nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98, nhất là các chính sách về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) TPHCM… Tôi đề nghị ngoài những chính sách này, cũng phải mạnh dạn giao cho TPHCM thử nghiệm một số mô hình kinh doanh chưa có tiền lệ.

Ví dụ, bổ sung quy định cho phép ban quản lý FTZ được thí điểm các quy định về tài chính số, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, về các dịch vụ tài chính... Việc mở rộng không gian này sẽ giúp thành phố phát triển trung tâm tài chính như định hướng.

Đặc biệt, đối với những vấn đề rất mới, khi TPHCM xin ý kiến các bộ ngành, thì thời gian phản hồi phải nhanh chóng để kịp thời với tính chất của một đô thị đặc biệt. Tôi đề nghị có quy định sau thời gian nhất định mà bộ ngành không phản hồi tức là đồng ý.

Ngoài ra, điều quan trọng hơn là các cơ chế tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để TPHCM phát triển vượt bậc. Muốn thế phải có cơ chế bảo vệ cán bộ trong quá trình triển khai các cơ chế mang tính đột phá. Vì đã là đột phá thì sẽ có những vấn đề chưa từng có tiền lệ, do đó cần có quy định để bảo vệ cán bộ trong quá trình triển khai. Tôi đề nghị cần thiết lập cơ chế rà soát và xác lập tính hợp lý, khi đã được HĐND TPHCM thống nhất thì coi như được triển khai, coi đó là cơ chế tiền kiểm để bảo vệ cán bộ trong quá trình thực thi.

ANH THƯ - NGÔ BÌNH - LÂM NGUYÊN thực hiện