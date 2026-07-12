Khám phá thủ phủ nuôi cấy mô ngành nông nghiệp công nghệ cao

Trong chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng, nuôi cấy mô (in vitro) được xem là “khâu đầu vào” mang tính quyết định. Từ những phòng thí nghiệm vô trùng, hàng chục triệu cây giống sạch bệnh được tạo ra mỗi năm.

Quy trình nuôi cấy mô tại “thủ phủ” nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có 46 cơ sở ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô với 647 tủ cấy chuyên dụng, tập trung chủ yếu tại khu vực Đà Lạt. Mỗi năm, các cơ sở này cung ứng cho thị trường hơn 74 triệu cây giống các loại, trong đó trên 40 triệu cây được xuất khẩu.

Công nhân sản xuất giống rau, hoa trong tủ cấy chuyên dụng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Không chỉ là một công đoạn sản xuất giống, nuôi cấy mô đã trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp công nghệ cao. Tại các cơ sở nuôi cấy mô, toàn bộ quy trình được thực hiện trong môi trường vô trùng với hệ thống thiết bị hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Kiểm tra độ pH của dung dịch trước khi đưa vào phòng cấy mô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Từng mẫu mô thực vật sau khi được chọn lọc sẽ trải qua nhiều giai đoạn: nhân chồi, tạo rễ, thuần dưỡng trước khi chuyển sang các vườn ươm để tiếp tục phát triển, với các giống cây chủ lực như rau, dâu tây, hoa cúc các loại, hoa trang trí, khoai lang, dứa.

Công nhân tách lấy mẫu cây đạt chuẩn từ cây mẹ. Đây là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình ươm mẫu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mẫu mô thực vật sau khi được chọn lọc sẽ trải qua nhiều giai đoạn để ươm giống hàng loạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Với cách làm nuôi cấy mô, giống cây được nhân nhanh với số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Quy trình này giúp cây giống có chất lượng ổn định, tỷ lệ sống cao và khả năng thích nghi tốt khi đưa vào sản xuất.

Từng công đoạn được làm tỉ mỉ, độ chính xác cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những thành tựu trong lĩnh vực nuôi cấy mô đã góp phần đưa Lâm Đồng trở thành một trong những trung tâm sản xuất giống cây trồng công nghệ cao lớn nhất cả nước, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành rau, hoa xuất khẩu của địa phương.

Soi cây giống qua kính lúp để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Từng lô cây giống được đánh mã số, ngày sản xuất. Từ khi tách mẫu đến lúc chuyển sang các vườn ươm mất khoảng 3 - 6 tuần tuỳ vào chủng loại cây trồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phòng nuôi cấy mô sử dụng ánh sáng nhân tạo duy trì liên tục để kích thích cây phát triển. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những cây hoa cúc giống được ươm trong phòng thí nghiệm chuẩn bị được đưa ra thị trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhà nuôi cấy mô luôn được duy trì nhiệt độ ổn định để tối ưu môi trường phát triển. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Từ phòng thí nghiệm, các loại cây trồng như dâu tây có tỷ lệ sống cao, năng suất vượt trội khi đưa vào sản xuất. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nuôi cấy mô áp dụng trong phát triển dược liệu tại Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Từ những phòng nuôi cấy mô, giống cây được nhân nhanh với số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa quy mô lớn tại Đà Lạt - Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển hơn 107.000ha nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có 1.200ha nông nghiệp thông minh. Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục xác định công nghệ nuôi cấy mô là lĩnh vực ưu tiên. Mục tiêu đặt ra là nâng công suất lên trên 120 triệu cây giống mỗi năm, tập trung vào các giống hoa và rau chất lượng cao.

ĐOÀN KIÊN