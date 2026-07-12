Khám phá thủ phủ nuôi cấy mô ngành nông nghiệp công nghệ cao
SGGPO
Trong chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng, nuôi cấy mô (in vitro) được xem là “khâu đầu vào” mang tính quyết định. Từ những phòng thí nghiệm vô trùng, hàng chục triệu cây giống sạch bệnh được tạo ra mỗi năm.
Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có 46 cơ sở ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô với 647 tủ cấy chuyên dụng, tập trung chủ yếu tại khu vực Đà Lạt. Mỗi năm, các cơ sở này cung ứng cho thị trường hơn 74 triệu cây giống các loại, trong đó trên 40 triệu cây được xuất khẩu.
Không chỉ là một công đoạn sản xuất giống, nuôi cấy mô đã trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp công nghệ cao. Tại các cơ sở nuôi cấy mô, toàn bộ quy trình được thực hiện trong môi trường vô trùng với hệ thống thiết bị hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
Từng mẫu mô thực vật sau khi được chọn lọc sẽ trải qua nhiều giai đoạn: nhân chồi, tạo rễ, thuần dưỡng trước khi chuyển sang các vườn ươm để tiếp tục phát triển, với các giống cây chủ lực như rau, dâu tây, hoa cúc các loại, hoa trang trí, khoai lang, dứa.
Với cách làm nuôi cấy mô, giống cây được nhân nhanh với số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Quy trình này giúp cây giống có chất lượng ổn định, tỷ lệ sống cao và khả năng thích nghi tốt khi đưa vào sản xuất.
Những thành tựu trong lĩnh vực nuôi cấy mô đã góp phần đưa Lâm Đồng trở thành một trong những trung tâm sản xuất giống cây trồng công nghệ cao lớn nhất cả nước, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành rau, hoa xuất khẩu của địa phương.
Toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển hơn 107.000ha nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có 1.200ha nông nghiệp thông minh.
Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục xác định công nghệ nuôi cấy mô là lĩnh vực ưu tiên. Mục tiêu đặt ra là nâng công suất lên trên 120 triệu cây giống mỗi năm, tập trung vào các giống hoa và rau chất lượng cao.