Satrafoods mở rộng mạng lưới, tăng “điểm chạm” hàng thiết yếu

Các đại biểu cắt băng khai mạc cửa hàng Satrafoods tại tòa K3 chung cư Becamex

Sự kiện không chỉ là việc đưa vào hoạt động một điểm bán mới mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển hệ sinh thái thương mại của SATRA theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất – phân phối – tiêu dùng. Đây là cửa hàng Satrafoods đầu tiên tại khu vực chung cư Becamex, bổ sung vào mạng lưới hơn 160 cửa hàng cùng hệ thống siêu thị và chợ đầu mối, qua đó gia tăng độ phủ tại các khu dân cư đông đúc.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Tuấn, Phó tổng giám đốc SATRA, cho biết mỗi cửa hàng Satrafoods được xem là một “mắt xích” trong chuỗi giá trị mà doanh nghiệp đang xây dựng. Thông qua liên kết dọc với các đơn vị sản xuất như VISSAN, COFIDEC, CJ Cầu Tre…, SATRA kiểm soát chất lượng hàng hóa ngay từ đầu vào; đồng thời mở rộng liên kết ngang với các đối tác đa ngành để nâng cao trải nghiệm mua sắm và đa dạng hóa dịch vụ.

Ông Nguyễn Tuấn, Phó tổng giám đốc SATRA phát biểu tại lễ khai trương

Trong bối cảnh chi phí đầu vào và thị trường có nhiều biến động, vai trò của SATRA tiếp tục được khẳng định là doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong điều phối nguồn cung và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Với lợi thế làm chủ cả kênh bán buôn và bán lẻ, doanh nghiệp có khả năng chủ động nguồn hàng, giữ ổn định giá và đảm bảo chất lượng phục vụ người dân. Từ nền tảng đó, SATRA đang từng bước định hình trở thành một “Hub” thương mại – nơi hội tụ và nâng tầm hàng Việt. Không chỉ đóng vai trò phân phối, hệ thống này còn là cầu nối giúp nông sản, đặc sản trong nước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp nội địa.

Nhiều người dân đã đến mua hàng ngay khi cửa hàng Satrafoods tại tòa K3 chung cư Becamex khai trương

Ghi nhận từ thực tế tại cửa hàng mới cho thấy, Satrafoods Becamex cung cấp đa dạng nhóm hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đến hàng tiêu dùng nhanh, với tiêu chí rõ nguồn gốc, an toàn và giá cả ổn định. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm thuộc chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được duy trì giá bán phù hợp, góp phần hỗ trợ người dân chủ động chi tiêu. Ở góc độ doanh nghiệp, việc mở rộng mạng lưới bán lẻ như Satrafoods không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng mà còn tạo đầu ra ổn định cho nhà sản xuất trong nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy liên kết chuỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu thị trường.

Dịp khai trương, từ ngày 10 đến 19-4, cửa hàng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi như tặng phiếu mua hàng, giảm giá các mặt hàng thiết yếu nhằm kích cầu tiêu dùng và tri ân khách hàng. Việc đưa vào hoạt động Satrafoods Becamex một lần nữa cho thấy hướng đi nhất quán của SATRA trong việc phát triển hệ thống phân phối gắn với trách nhiệm xã hội. Không chỉ mở rộng quy mô, doanh nghiệp đang từng bước củng cố vai trò “đầu mối” của hàng Việt, góp phần giữ ổn định thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước trong bối cảnh mới.

MINH XUÂN