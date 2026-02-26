SATRA đẩy mạnh tái cấu trúc và chuyển đổi số trong năm 2026

Sau giai đoạn ổn định thị trường và củng cố hệ thống, năm 2026 được Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) xác định là thời điểm tăng tốc tái cấu trúc toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn bị lộ trình cổ phần hóa công ty mẹ theo định hướng của thành phố.

Một trọng tâm lớn năm 2026 là tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như khu thương mại Bình Điền (giai đoạn 1 và 2), nâng công suất hệ thống xử lý nước thải tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, dự án điện mặt trời mái nhà tại kho lạnh Satra. Đây được xem là các dự án nền tảng cho chiến lược phát triển hạ tầng thương mại dài hạn.

Trong lĩnh vực bán lẻ, SATRA đặt mục tiêu tái cấu trúc chuỗi cửa hàng theo hướng hiệu quả, đầu tư cải tạo nhận diện, mở rộng mạng lưới Satramart, Centre Mall, phát triển thương mại điện tử và kênh phân phối mới. Cùng đó, hoạt động liên kết cung - cầu tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt với sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, mở rộng khai thác bếp ăn tập thể tại trường học, khu công nghiệp, bệnh viện...

Chuyển đổi số cũng là một trụ cột quan trọng. Theo đó, SATRA tiếp tục triển khai các sáng kiến công nghệ, hợp tác với đối tác chiến lược để ứng dụng giải pháp số vào quản trị, vận hành kho bãi, logistics và phân tích dữ liệu thị trường.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch HĐQT SATRA, cho biết, năm 2026 toàn hệ thống sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gắn ổn định thị trường với tái cấu trúc nội tại. Trong đó, đầu tư hạ tầng thương mại, sản xuất, tái cấu trúc hệ thống bán lẻ và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất và chuẩn bị lộ trình cổ phần hóa công ty mẹ theo nhiệm vụ thành phố giao là những nội dung then chốt.

ÁNH TUYẾT