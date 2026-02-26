Bán lẻ hiện đại dẫn dắt xu hướng mua sắm

Sau kỳ nghỉ tết, người dân TPHCM bắt đầu quay lại nhịp sống thường nhật. Cùng với đó, nhịp mua sắm cũng dần sôi động trở lại tại các hệ thống bán lẻ hiện đại.

Khách hàng mua sắm đầu năm tại Satramart siêu thị Sài Gòn

Yên tâm hơn khi giá ổn định

Ghi nhận tại một số siêu thị trên địa bàn cho thấy, lượng khách tăng dần từ mùng 4 tết (20-2) và đông hơn rõ rệt từ mùng 6 tết (22-2) do là thời điểm nhiều gia đình trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài. Tại siêu thị Satramart đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng), thịt vai heo Vissan được niêm yết giá 153.000 đồng/kg, chân giò heo 128.000 đồng/kg, các mặt hàng thủy hải sản chế biến như cá viên, chả cá, tôm bóc nõn đông lạnh… được trưng bày đầy đủ. Khu rau củ cũng được châm hàng dồi dào, từ cải xanh, xà lách, cà chua đến các loại bầu, bí, khoai tây.

Chị Minh Anh (quê Quảng Ngãi) chia sẻ, gia đình chị về quê cả tuần nên mọi thứ phải sắm sửa rất nhiều, từ rau củ, thịt trứng đến các loại sữa cho con nhỏ. “Cũng may giá cả sau tết vẫn giữ ổn định nên tôi đỡ lo bị bội chi”, chị cho biết. Giống như chị Minh Anh, ông Lê Hoàng (quê Gia Lai) trở lại TPHCM vào ngày 24-2 và ông cũng ưu tiên ghé siêu thị thay vì chợ truyền thống. Theo ông Hoàng, tại siêu thị có giá niêm yết sẵn nên dễ tính toán chi tiêu. “Tôi thấy giá không tăng so với trước tết, thậm chí có mặt hàng còn khuyến mãi nên tiết kiệm được khá nhiều”, ông Hoàng nhẩm tính.

Theo đại diện SATRA, ngay từ sáng mùng 2 tết, hệ thống đã chủ động mở cửa trở lại 72 điểm bán lẻ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm sớm của người dân. Đến ngày mùng 6 tết (22-2), toàn bộ chuỗi siêu thị Satramart và cửa hàng Satrafoods đã vận hành bình thường, khôi phục hoàn toàn nhịp kinh doanh sau kỳ nghỉ. Đại diện SATRA khẳng định, việc duy trì giá bán ổn định trong và sau tết là kết quả của quá trình chuẩn bị nguồn hàng từ nhiều tháng trước. Cụ thể, lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ cho giai đoạn trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026 được tăng từ 5%-15% so với mùa Tết Ất Tỵ 2025. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ tết năm nay đạt hơn 862 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ; trong đó nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu chiếm tỷ trọng lớn. Riêng Vissan - doanh nghiệp thành viên của SATRA, đã chuẩn bị nguồn hàng khoảng 530 tỷ đồng, gồm 850 tấn thịt heo, thịt bò và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến, tăng 8% so với năm trước. Đây là nhóm hàng chủ lực góp phần giữ nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối trong cao điểm tết.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung, hệ thống cũng đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng đầu năm. Trong những ngày cận tết, toàn hệ thống hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ 30; riêng ngày 29 tháng Chạp mở cửa đến 12 giờ và chỉ nghỉ duy nhất mùng 1 tết, qua đó đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn.

Chủ động cung - cầu, tránh khan hàng sốt giá

Từ góc độ quản lý thị trường, Sở Công thương TPHCM đánh giá, sau kỳ nghỉ dài, thị trường hàng hóa trên địa bàn đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Nguồn cung được chuẩn bị đầy đủ nên không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Cụ thể, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu được giữ ổn định trong biên độ hợp lý suốt mùa tết. Một số nhóm rau củ, hoa chưng tết tuy giá có tăng nhẹ vào thời điểm cận tết nhưng không tăng đột biến. Thậm chí, sau tết giá gạo và một số mặt hàng lương thực cũng điều chỉnh giảm nhẹ theo quy luật cung - cầu.

Theo Sở Công thương, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị cho 2 tháng tết đạt khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong tổng lượng hàng chuẩn bị, có hơn 9.000 tỷ đồng là hàng bình ổn thị trường, chiếm từ 23%-43% nhu cầu tháng cao điểm. Lượng hàng lớn này được phân bổ xuyên suốt qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi giúp thị trường duy trì ổn định ngay cả những ngày cao điểm nhất.

Bên cạnh đó, hoạt động liên kết vùng, kết nối cung - cầu tiếp tục được các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ triển khai hiệu quả, bổ sung nguồn hàng đặc sản, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ngoài ra, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” được các hệ thống bán lẻ triển khai hơn 1 năm nay đã phát huy vai trò kiểm soát chất lượng hàng hóa từ nguồn, qua đó củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Điều này cho thấy, bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung dồi dào, hệ thống bán lẻ hiện đại ngày càng đóng vai trò trung tâm trong điều phối thị trường dịp cao điểm, định hình rõ nét xu hướng mua sắm tết của người dân TPHCM.

Thời gian tới, các doanh nghiệp trong chương trình Bình ổn thị trường và hệ thống phân phối tiếp tục sẵn sàng phương án phân phối, kể cả bán hàng lưu động. Do đó, nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm… luôn đảm bảo, không xảy ra khan hàng, sốt giá.

