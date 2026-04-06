COFIDEC đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao vừa tổ chức Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) 2026, vinh danh 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, trong đó có Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA).

Đại diện lãnh đạo Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Trong gần 4 thập niên hình thành và phát triển, có thể nói, COFIDEC chính là doanh nghiệp bền bỉ và ổn định nhất của SATRA trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản và thực phẩm – lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ từ thị trường quốc tế. COFIDEC chính là mắt xích quan trọng, giữ vai trò “chế biến – xuất khẩu”, trong chuỗi giá trị kết nối sản xuất – chế biến – phân phối – xuất khẩu mà SATRA đã và đang xây dựng. Trong những năm gần đây, COFIDEC đã hoàn chỉnh mắt xích của mình khi xây dựng được thêm các vùng nguyên liệu cho nhóm hàng thủy sản và thực phẩm đông lạnh. Hiện tại, COFIDEC đã xây dựng được năng lực sản xuất ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như HACCP, ISO 22000, BRC, HALAL, để sản phẩm có thể xuất khẩu vào các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như được cấp mã EU để xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Lễ công bố HVNCLC 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 30 năm chương trình HVNCLC (1996-2026), khẳng định vai trò của một chương trình khảo sát thị trường độc lập, phản ánh niềm tin và xu hướng tiêu dùng đối với hàng Việt trong suốt ba thập kỷ qua.

Theo Ban tổ chức, danh hiệu HVNCLC 2026 được xác lập trên cơ sở khảo sát quy mô lớn với hơn 155.000 lượt bình chọn, gần 22.000 người tiêu dùng tham gia trực tiếp cùng hệ thống điểm bán lẻ trên toàn quốc. Từ hơn 4.400 doanh nghiệp được nhắc đến, danh sách chính thức được chọn lọc qua nhiều vòng thẩm định, đối chiếu với cơ quan quản lý và phản hồi thị trường.

Danh hiệu HVNCLC không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn được xem như “bản đồ niềm tin” của thị trường, phản ánh mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm và uy tín doanh nghiệp.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho biết chương trình không dừng lại ở việc trao danh hiệu mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. “Chúng tôi hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Việc COFIDEC tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 cho thấy sự ghi nhận của thị trường đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Với định hướng phát triển gắn với chất lượng, an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao, doanh nghiệp đang từng bước củng cố vị thế trên thị trường nội địa, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thực phẩm.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng với yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển bền vững, danh hiệu HVNCLC tiếp tục là động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng thương hiệu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hàng Việt từng bước nâng tầm, không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế.