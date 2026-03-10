Định vị vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng hàng Việt

SATRA đang tái định vị vai trò từ một đơn vị phân phối sang trung tâm tổ chức và điều phối chuỗi cung ứng hàng Việt, tham gia sâu vào các khâu từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, logistics đến hệ thống bán lẻ. Định hướng này gắn với tinh thần của Nghị quyết 79-NQ/TW về nâng cao vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong tổ chức thị trường và phát triển chuỗi giá trị.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA). Ảnh: MINH XUÂN

Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA), về chiến lược này.

Phóng viên: Thưa ông, SATRA đang định vị vai trò của mình như thế nào trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng hàng hóa và an toàn cho người tiêu dùng?

Ông Lâm Quốc Thanh: Chúng tôi xác định SATRA không chỉ là một đơn vị bán lẻ hay phân phối hàng hóa, mà phải trở thành trung tâm tổ chức và dẫn dắt chuỗi cung ứng hàng Việt. Điều đó có nghĩa là SATRA tham gia sâu hơn vào toàn bộ quá trình từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, chế biến, logistics đến phân phối và kết nối thị trường.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa, doanh nghiệp thương mại không thể chỉ làm khâu cuối cùng là đưa hàng ra quầy kệ. Muốn tạo niềm tin bền vững, phải đi từ gốc, tức là từ vùng nguyên liệu, đơn vị sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng và cơ chế truy xuất nguồn gốc.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 79-NQ/TW khi đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc tổ chức thị trường, kết nối các nguồn lực và dẫn dắt chuỗi giá trị. Với SATRA, điều đó không chỉ là mở rộng quy mô kinh doanh mà là tái cấu trúc vai trò trong chuỗi lương thực – thực phẩm theo hướng chủ động điều phối và nâng chuẩn toàn hệ thống.

Thực phẩm chế biến đang được sản xuất tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)

Vậy SATRA sẽ triển khai chuỗi giải pháp từ đầu vào đến đầu ra ra sao?

Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng chuỗi liên thông từ nguyên liệu đầu vào – sản xuất – phân phối – thị trường tiêu thụ. Ở khâu đầu vào, SATRA ưu tiên hợp tác với những đơn vị sản xuất trực tiếp, có khả năng kiểm soát chất lượng nguyên liệu, có vùng nuôi, vùng trồng hoặc nhà máy chế biến rõ ràng.

Khi tham gia cùng các đối tác này, SATRA không chỉ mua hàng mà còn đặt ra các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và trách nhiệm pháp lý. Mỗi mắt xích trong chuỗi phải tuân thủ những chuẩn mực chung để đảm bảo sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc và chất lượng.

Ở khâu sản xuất, SATRA từng bước mở rộng mạng lưới các đơn vị do mình tham gia trực tiếp hoặc có liên kết chặt chẽ nhằm tăng khả năng kiểm soát chất lượng ngay từ đầu. Bên cạnh đó là mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp có thương hiệu, có năng lực sản xuất tốt để hình thành cộng đồng trách nhiệm trong chuỗi cung ứng.

Đến khâu phân phối, SATRA phát huy thế mạnh về hệ thống kho bãi, logistics, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại để tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian lưu thông và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, minh bạch hơn. Khi chuỗi vận hành ổn định và đạt chuẩn, chúng tôi cũng hướng đến mở rộng kết nối thị trường quốc tế.

Ông có thể nói rõ hơn về việc SATRA mở rộng mạng lưới sản xuất trực tiếp và doanh nghiệp liên kết?

Đây là một hướng rất quan trọng. Nếu chỉ làm thương mại đơn thuần thì rất khó đi đến tận cùng trách nhiệm về chất lượng. Vì vậy, SATRA đang mở rộng theo hai hướng.

Thứ nhất là tăng cường các đơn vị sản xuất, chế biến mà SATRA có thể tham gia trực tiếp hoặc kiểm soát chặt chẽ hơn, từ đó chủ động hơn về chất lượng đầu vào và đầu ra.

Thứ hai là xây dựng mạng lưới doanh nghiệp liên kết, nhất là các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, có thương hiệu và có năng lực cung ứng ổn định. Với nhóm này, điều quan trọng không phải chỉ là ký hợp đồng mua bán, mà là cùng hình thành cơ chế cộng đồng trách nhiệm trong chuỗi cung ứng.

Nghĩa là SATRA có thể bảo chứng đầu ra thông qua hệ thống phân phối của mình, còn các doanh nghiệp đối tác phải cam kết chặt chẽ về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, tiêu chuẩn an toàn và trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Khi các bên cùng tham gia chuỗi với những cam kết rõ ràng, thương hiệu SATRA không chỉ là thương hiệu của một nhà phân phối mà trở thành thương hiệu bảo chứng cho cả một hệ sinh thái hàng hóa an toàn và đáng tin cậy.

Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh thị trường đang siết chặt yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng?

Ý nghĩa rất lớn. Thực tế cho thấy chỉ một mắt xích lỏng lẻo trong chuỗi cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và làm tổn hại uy tín của cả hệ thống. Vì vậy, muốn bảo vệ người tiêu dùng thì không thể chỉ kiểm soát ở khâu bán lẻ mà phải kiểm soát từ gốc.

SATRA đang hướng đến việc mỗi sản phẩm đi vào hệ thống đều phải có nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn chất lượng xác định, trách nhiệm pháp lý minh bạch và khả năng truy xuất khi cần thiết. Đây cũng là cách để bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong bối cảnh hiện nay, người dân không chỉ cần hàng hóa có giá hợp lý mà còn cần sự yên tâm. Sự yên tâm đó phải được tạo dựng bằng một chuỗi kiểm soát thật sự chặt chẽ, từ nguyên liệu, sản xuất đến phân phối.

SATRA ký kết hợp tác chiến lược với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Ảnh MINH XUÂN

Vai trò của hệ thống phân phối SATRA trong việc kết nối thị trường sẽ được phát huy ra sao?

Hệ thống phân phối là mắt xích rất quan trọng để chuỗi vận hành hiệu quả. SATRA có lợi thế ở hệ thống bán lẻ, kho vận và năng lực điều phối thị trường.

Trong giai đoạn tới, chúng tôi tiếp tục tái cấu trúc hệ thống Satrafoods theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn, đồng thời nâng cấp các trung tâm thương mại và điểm bán hiện hữu. SATRA cũng phát triển có chọn lọc các cửa hàng tiện lợi tại khu chung cư, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung – những nơi có nhu cầu lớn về hàng hóa thiết yếu an toàn.

Song song đó, chúng tôi đẩy mạnh hợp tác logistics và chuyển đổi số để quản lý tốt hơn dòng hàng, tồn kho và nhu cầu tiêu dùng. SATRA đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước để chuẩn hóa hoạt động kho vận và mở rộng năng lực phân phối. Đồng thời, chúng tôi triển khai chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025–2030, ứng dụng công nghệ trong quản trị hệ thống bán lẻ, quản lý kho và tối ưu vận hành.

Khi hệ thống phân phối được vận hành trên nền tảng dữ liệu, chúng tôi có thể nhận diện nhanh nơi nào thiếu hàng, nơi nào cần bổ sung và nhóm hàng nào cần tăng cường kiểm soát chất lượng, từ đó phục vụ thị trường hiệu quả hơn.

Trong chiến lược phát triển mới, ông muốn gửi thông điệp gì đến các doanh nghiệp cùng tham gia chuỗi cung ứng hàng Việt?

Tôi cho rằng giai đoạn tới, cạnh tranh không còn là câu chuyện của từng doanh nghiệp riêng lẻ mà là cạnh tranh của cả chuỗi giá trị. Muốn hàng Việt đứng vững, mỗi doanh nghiệp phải tham gia vào chuỗi bằng trách nhiệm rõ ràng, tiêu chuẩn rõ ràng và cam kết rõ ràng với người tiêu dùng.

Nghị quyết 79-NQ/TW đã mở ra định hướng quan trọng là tăng quyền tự chủ, thúc đẩy đổi mới và mở rộng liên kết cho doanh nghiệp nhà nước. Khi cơ chế được hoàn thiện theo hướng minh bạch và linh hoạt hơn, doanh nghiệp nhà nước có thể phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt, đồng thời cộng hưởng nguồn lực với khu vực tư nhân.

SATRA mong muốn cùng các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, logistics và phân phối xây dựng một hệ sinh thái hàng Việt có chất lượng, nguồn gốc minh bạch và năng lực cạnh tranh cao. Khi các bên cùng cộng đồng trách nhiệm và cùng bảo chứng thương hiệu, chúng ta không chỉ giữ vững thị trường nội địa mà còn có thể nâng vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Xin cảm ơn ông.

MINH XUÂN