SATRA "bắt tay" nhà cung ứng để thúc đẩy chuỗi phân phối bền vững

Ngày 12-3, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) tổ chức Hội nghị Nhà cung cấp 2026 với chủ đề “Tăng trưởng bền vững – Hợp tác thành công”. Chương trình đã quy tụ hơn 200 doanh nghiệp sản xuất, phân phối và dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo SATRA và Vông ty Cổ phần Bưu chính Viettel ký kết hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp logistics cho SATRA và nhà cung ứng của SATRA. Ảnh MINH XUÂN

Hình thành hệ sinh thái cung ứng gắn kết

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn, Phó tổng giám đốc SATRA, cho rằng trong lĩnh vực bán lẻ, thành công của hệ thống phân phối không chỉ đến từ năng lực của doanh nghiệp bán lẻ mà còn phụ thuộc lớn vào sự đồng hành của các nhà cung cấp và các đối tác dịch vụ trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Theo ông Nguyễn Tuấn, giai đoạn 2023–2025 là thời kỳ thị trường bán lẻ có nhiều biến động, song hệ thống SATRA vẫn duy trì hoạt động ổn định nhờ mạng lưới nhà cung cấp gắn bó lâu dài. Các đối tác không chỉ cung cấp hàng hóa mà còn góp phần xây dựng uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ của hệ thống phân phối.

Đại diện Công ty TNHH San Hà chia sẻ giải pháp phát triển chuỗi cung ứng bền vững cùng SATRA tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Từ mối liên kết đó, nhiều chương trình hợp tác giữa SATRA và các tổ chức, doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Chẳng hạn, doanh thu từ hệ thống Saigontourist tăng 148%, hợp tác với Sawaco tăng hơn 44% và các chương trình bán hàng phục vụ công nhân thông qua Liên đoàn Lao động thành phố tăng hơn 24%. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của mô hình liên kết giữa doanh nghiệp thương mại, nhà sản xuất và các tổ chức xã hội trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao của thị trường bán lẻ, SATRA cho rằng mối quan hệ giữa nhà phân phối và nhà cung cấp cần chuyển từ mô hình giao dịch đơn thuần sang hợp tác chiến lược. Khi các doanh nghiệp cùng chia sẻ dữ liệu thị trường, phối hợp dự báo nhu cầu và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hiệu quả kinh doanh của toàn hệ sinh thái sẽ được nâng cao.” Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo SATRA, bước sang năm 2026, SATRA xác định đây là giai đoạn bản lề trong quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu danh mục ngành hàng và nâng cao hiệu suất trên từng mét vuông bán lẻ. Đồng thời, SATRA định hướng chuyển dịch mạnh hơn sang vai trò nhà phân phối, tận dụng hệ thống kho bãi và mạng lưới siêu thị làm trung tâm điều phối hàng hóa cho nhiều nhóm ngành hàng thiết yếu.

Bên cạnh đó, SATRA cũng thúc đẩy phát triển các sản phẩm nhãn riêng và mở rộng sự hiện diện của hàng hóa tại các điểm bán chọn lọc như khu chung cư, trường học và bệnh viện. Các nền tảng bán hàng đa kênh cùng chương trình khách hàng thân thiết SatraBonus đang được đẩy mạnh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, đồng thời giúp sản phẩm của nhà cung cấp tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn.

Công nghệ và logistics thúc đẩy chuỗi cung ứng hiện đại

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp và nhà cung cấp đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng của hệ thống SATRA. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và logistics trong quản lý hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn cho sản phẩm phân phối tại hệ thống bán lẻ.

Chia sẻ về giải pháp logistics và công nghệ trong chuỗi cung ứng, ông Phạm Văn Tuyên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), cho biết doanh nghiệp đang chuyển dịch từ mô hình bưu chính truyền thống sang cung cấp giải pháp logistics và chuỗi cung ứng toàn trình dựa trên nền tảng công nghệ. Viettel Post hiện sở hữu mạng lưới hơn 2.200 bưu cục, gần 5.000 phương tiện vận tải cùng hệ thống kho bãi trên cả nước. Kết quả thử nghiệm mô hình phối hợp kho vận và ứng dụng hệ thống quản lý hiện đại cho thấy năng suất xử lý đơn hàng tăng khoảng ba lần, trong khi chi phí vận hành giảm 30–40% so với trước đây.

Từ thực tiễn đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc xây dựng mô hình logistics tập trung cho hệ sinh thái SATRA sẽ giúp nâng cao hiệu quả kết nối trong toàn chuỗi cung ứng. Bà Phạm Thị Kim Em, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Foods For You, cho biết khi hàng hóa từ nhiều nhà cung cấp được tập kết tại các trung tâm phân phối, sau đó phân loại và vận chuyển tối ưu đến các điểm bán, thời gian giao hàng sẽ được rút ngắn và chi phí logistics giảm đáng kể.

Bên cạnh bài toán logistics, một số doanh nghiệp cũng đề xuất tăng cường liên kết trong lĩnh vực thực phẩm nhằm nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng hàng hóa. Theo bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, SATRA cần phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ triển khai mô hình cung ứng thực phẩm có truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Mô hình này hướng tới việc kết nối nguồn cung thực phẩm của SATRA với hệ thống vận hành của các doanh nghiệp dịch vụ, qua đó tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo SATRA trao đổi, thảo luận cùng nhà cung ứng để tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững. Ảnh: MINH XUÂN

Ghi nhận các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, ông Lâm Quốc Thanh cho biết sự phát triển của hệ thống bán lẻ SATRA trong năm qua gắn liền với nỗ lực đồng hành của các nhà cung cấp trong việc bảo đảm chất lượng hàng hóa và sự ổn định của chuỗi cung ứng. Theo ông, phía sau mỗi sản phẩm lên kệ đúng thời điểm là sự nỗ lực bền bỉ của hàng ngàn lao động tại các nhà máy với quy trình sản xuất chuyên nghiệp và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

SATRA trân trọng tinh thần trách nhiệm đó và cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hệ sinh thái chung, đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, trong đó có các sản phẩm đạt “Tick xanh”, OCOP và sản phẩm của các doanh nghiệp xanh. “Những ý tưởng và góc nhìn từ phía doanh nghiệp sẽ là cơ sở để SATRA cùng các đối tác nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng tại hệ thống bán lẻ SATRA”, ông Thanh nhấn mạnh.

MINH XUÂN