Doanh nghiệp xanh được ưu tiên trong hệ thống phân phối lớn

Tiêu dùng xanh và chuỗi cung ứng bền vững đang trở thành trọng tâm trong định hướng mở rộng thị trường năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA).

Theo đó, các doanh nghiệp xanh và đơn vị đăng ký “Tick xanh trách nhiệm” sẽ được SATRA ưu tiên trong các chương trình liên kết, quảng bá và phân phối hàng hóa. Định hướng này nhằm thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời nâng cao hình ảnh hệ thống bán lẻ gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chí sản xuất sạch, minh bạch nguồn gốc sẽ được tăng cường đưa vào hệ thống phân phối, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Song song đó, hệ thống bán lẻ Satra tiếp tục tham gia các chương trình kết nối cung - cầu, xúc tiến hợp tác thương mại, tăng cường tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền từ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân. Mục tiêu là đưa các sản phẩm phù hợp vào hệ thống phân phối, góp phần hỗ trợ sản xuất trong nước và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Satra cũng chú trọng mở rộng kênh bán hàng, đặc biệt tại bếp ăn tập thể ở trường học, khu công nghiệp, bệnh viện và doanh nghiệp có nhu cầu ổn định, lâu dài; đồng thời xây dựng các gói sản phẩm, suất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm, giá cạnh tranh.

Bên cạnh đó, hệ thống tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược như Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Liên đoàn Lao động TPHCM, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Trường Đại học Kinh tế TPHCM, nhằm gia tăng hiệu quả cung ứng, phục vụ nhu cầu nội bộ và phúc lợi cho cán bộ, nhân viên các đơn vị liên kết.

NGỌC ANH