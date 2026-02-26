Chợ đầu mối Bình Điền “vào guồng” sau tết

Sau những ngày nghỉ tết, nhịp kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền đã dần sôi động trở lại. Xe tải chở hàng ra vào liên tục trong đêm, các sạp mở bán xuyên suốt nhằm cung ứng cho hệ thống chợ lẻ trên địa bàn TPHCM.

Khu thực phẩm khô tại chợ đầu mối Bình Điền được bán với giá ổn định

Chị Minh Thy, tiểu thương tại chợ Tăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú) cho biết, từ mùng 6 tết đã lấy hàng khô tại chợ Bình Điền và nhận thấy giá không biến động so với trước tết. “Các mặt hàng đặc sản khô vẫn giữ mức giá cũ, nguồn hàng dồi dào”, chị nói. Cụ thể, giá khô cá sặc dao động từ 200.000-300.000 đồng/ kg; khô cá lóc 150.000-170.000 đồng/ kg; cá đù, cá đổng khoảng 120.000 đồng/kg; khô mực loại lớn 1,3-1,4 triệu đồng/kg; tôm khô từ 500.000-900.000 đồng/kg tùy phân khúc.

Tương tự, chị Mỹ Hạnh (bán thịt heo tại chợ Bình Triệu, phường Hiệp Bình) cho biết, giá thịt heo sau tết không tăng đột biến. Heo mảnh loại 1 hiện ở mức 96.000 đồng/kg, loại 2 là 90.000 đồng/kg. Một số mặt hàng pha lóc như đùi rọ giá 90.000 đồng/kg; sườn non 220.000 đồng/kg; cốt lết 85.000 đồng/kg; nạc dăm 120.000 đồng/kg; giò trước 85.000 đồng/kg; giò sau 65.000 đồng/kg; ba rọi 190.000 đồng/kg. “Giá này tương đương trước tết do sức mua mấy ngày đầu năm chưa cao nên tiểu thương bán theo giá ổn định để giữ khách”, chị Hạnh chia sẻ.

Theo Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, nhìn chung mặt bằng giá dịp trước, trong và sau tết năm nay không tăng so với cùng kỳ năm 2025, ngoại trừ mặt hàng thịt heo chịu tác động từ dịch tả heo châu Phi khiến nguồn cung giảm.

Cụ thể, về sản lượng, từ ngày 25 tháng Chạp (12-2), lượng hàng nhập chợ tăng dần 40-80%, đạt khoảng 2.800-3.500 tấn/ngày. Cơ cấu hàng hóa thay đổi theo nhu cầu tiêu dùng. Trong đó, nhóm trái cây tăng mạnh nhất, vào cao điểm đêm 27 tháng Chạp (14-2) đạt 1.200-1.500 tấn/ ngày, tăng 400-500% so với ngày thường. Cùng đó, lượng rau củ về chợ cũng đạt 800-1.000 tấn/ngày, tăng 50-100%; thịt súc sản đạt khoảng 350-360 tấn/ngày, tăng 30-50%.

Về giá cả, xu hướng tăng chủ yếu tập trung trong giai đoạn từ 24 đến 27 tháng Chạp (11 đến 14-2). Tuy nhiên, từ 28 tháng Chạp (15-2) trở đi, giá các mặt hàng bắt đầu giảm dần và trở lại mức ổn định sau tết. Lý giải nguyên nhân, đại diện Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho rằng, những năm gần đây, tâm lý tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, do đó giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu nhìn chung ổn định và không xuất hiện biến động giá.

Trong suốt mùa tết, song song với việc đảm bảo nguồn cung, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã tăng cường công tác kỹ thuật, hậu cần và an ninh trật tự. Hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy được kiểm tra, duy tu; phương án phân luồng giao thông và sắp xếp sân bãi được triển khai nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt trong cao điểm. Đặc biệt, từ tháng 12-2025, công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thương nhân niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không lợi dụng nhu cầu tăng cao để trục lợi. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và báo cáo các hành vi gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Từ sau tết đến nay, lượng xe tải về chợ tuy chưa đạt mức như thường lệ nhưng đã tăng dần qua từng đêm, phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang phục hồi theo nhịp sinh hoạt của người dân thành phố. Nhiều tiểu thương tại chợ cho biết, lượng khách sỉ lấy hàng phân phối về các chợ dân sinh tăng nhẹ so với mùng 4 và mùng 5 tết, đặc biệt ở nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ. Xu hướng mua sắm cũng có sự thay đổi rõ nét khi người dân không còn dồn dập tích trữ như giai đoạn cận tết mà phân bổ nhu cầu đều hơn theo từng ngày. Nhờ đó, thị trường vận hành ổn định, giảm áp lực biến động giá cục bộ và hạn chế tình trạng khan hiếm tạm thời.

MINH LAN