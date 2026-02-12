Chợ Bình Điền tăng cường nhập hàng phục vụ tết

Theo Công ty Quản lý kinh doanh chợ Bình Điền, bước vào cao điểm phục vụ tết, sản lượng nhiều nhóm hàng tại chợ đang được thương nhân tăng nhập từ 40-80% so với ngày thường, tương đương 2.800-3.500 tấn/ngày để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân TPHCM.

Hàng hóa tại chợ Bình Điền luôn dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao điểm Tết Nguyên đán của người dân

Trong đó, trái cây là nhóm hàng ghi nhận mức tăng rõ nhất. Dự kiến vào các đêm cao điểm, đặc biệt là đêm 26 tháng Chạp, sản lượng trái cây nhập chợ có thể tăng đột biến so với ngày thường, tập trung các mặt hàng phục vụ chưng tết như mãng cầu, xoài, quýt, bưởi, dưa hấu.

Cùng với trái cây, thịt gia súc cũng được dự báo tăng mạnh khoảng 30-50% so với ngày thường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chế biến trong các bữa cỗ tết. Ngoài ra, rau củ quả - nhóm hàng thiết yếu cho bữa ăn hàng ngày cũng tăng khoảng 20%, tập trung vào các mặt hàng có sức mua lớn như bắp cải, cải thảo, cà rốt, khoai tây, hành, củ kiệu. Riêng hoa tươi, do phục vụ nhu cầu trang trí và chưng tết, sản lượng có thể tăng gấp nhiều lần so với thời điểm bình thường, kéo dài đến sát giao thừa.

Về giá cả, theo Công ty Quản lý kinh doanh chợ Bình Điền, mặt bằng chung đang được giữ ổn định trong những ngày cận tết. Một số nhóm hàng phục vụ tết có thể tăng nhẹ từ 10-20% do nhu cầu tiêu dùng tăng và chi phí vận chuyển giai đoạn cao điểm, song không ghi nhận biến động bất thường. Đối với hoa tươi, giá có thể tăng khoảng 30% tùy chủng loại và thời điểm nhập hàng. Các mặt hàng thiết yếu khác được dự báo giữ giá ổn định nhờ nguồn cung dồi dào và thương nhân có kế hoạch nhập hàng từ sớm. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng thiếu hàng cục bộ, góp phần giữ ổn định giá bán những ngày sát tết bởi đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng nhanh.

Bên cạnh đó, để giữ ổn định thị trường, Công ty Quản lý kinh doanh chợ Bình Điền đang tăng cường các biện pháp kiểm soát giá, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự trong suốt dịp trước, trong và sau tết. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai hàng ngày, phối hợp với Đội an toàn thực phẩm khu vực 10, tập trung vào kiểm soát nguồn gốc, điều kiện bảo quản, truy xuất hàng hóa, đặc biệt với nhóm thực phẩm khô, thủy hải sản khô và thịt gia súc, gia cầm. Song song đó, chợ cũng bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân và người mua bán trong những ngày cao điểm.

KHÁNH MY