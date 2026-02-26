Siêu thị giảm giá sâu ngay đầu năm

Sau cao điểm mua sắm tết, nhiều hệ thống bán lẻ bắt đầu kích hoạt chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng ngay đầu năm.

Nhiều sản phẩm hàng hóa được giảm giá sâu ngay đầu năm

Thông tin từ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) cho biết, hệ thống siêu thị Satramart và cửa hàng Satrafoods của Tổng công ty đang triển khai chương trình “Đón xuân sang - Rước tài lộc” với hàng loạt ưu đãi dành cho người tiêu dùng.

Chương trình diễn ra từ ngày 18-2 đến hết ngày 1-3, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm và thực phẩm bởi đây là những mặt hàng có tần suất mua sắm cao trong đời sống hàng ngày.

Đáng chú ý, riêng trong ngày 18-2, khách hàng sở hữu thẻ thành viên Satra Bonus khi mua sắm với hóa đơn từ 199.000 đồng được tặng ngay 1 chai Coca-Cola Less Sugar 1,5L.

Bên cạnh quà tặng, khách hàng có hóa đơn từ 99.000 đồng được quyền mua 1 sản phẩm với giá đặc biệt (không giới hạn số lần trong ngày, số lượng có hạn). Các sản phẩm áp dụng gồm: nước giặt Ariel cửa trước túi 3,05kg hương sen & nhài giá 156.000 đồng/túi; nước xả vải Downy nắng mai túi 3,5L giá 179.000 đồng/túi; dầu gội Pantene ngăn rụng tóc chai 900ml giá 156.000 đồng/chai.

Song song đó, nhiều mặt hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm, nước giải khát, gia vị, đồ khô và sản phẩm chăm sóc cá nhân được giảm giá trực tiếp. Ở nhóm đồ uống, giải khát có thể kể đến Coca-Cola lon 330ml, bia Sài Gòn, Pepsi không calo, 7Up, trà Ô Long Tea+, nước khoáng Vĩnh Hảo, cùng các sản phẩm gia vị như nước tương Chin-su, tương ớt Chin-su, dầu ăn Meizan, nước mắm Nam Ngư…

Nhóm thực phẩm khô và chế biến cũng ghi nhận mức ưu đãi đáng kể với mì gói Omachi, hủ tiếu, nui, gạo ST25, bánh kẹo AFC, snack, cà phê hòa tan, xúc xích tiệt trùng, chả giò, kim chi, sữa chua, sữa đặc, sữa tươi, phô mai, bơ lạt… Đây là các sản phẩm được nhiều gia đình bổ sung trở lại sau dịp tết.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm hóa mỹ phẩm và chăm sóc gia đình như nước rửa chén, nước lau sàn, dầu gội, kem đánh răng, giấy vệ sinh, khăn giấy… cũng đồng loạt giảm giá, với mức giảm từ 15% đến hơn 30% tùy mặt hàng.

Cùng đó, các mặt hàng như nấm đùi gà, khoai tây vàng Đà Lạt, bưởi hồng da xanh, dưa lưới, cải ngọt, thịt heo, trứng gà, cánh gà… được niêm yết giá rõ ràng, bảo đảm nguồn cung ổn định trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Theo SATRA, với loạt sản phẩm giảm giá và quà tặng kèm, chương trình hướng đến việc hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu đầu năm, đồng thời góp phần kích hoạt lại sức mua sau kỳ nghỉ dài. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng, trong bối cảnh thị trường bước vào nhịp tiêu dùng mới, các chương trình giảm giá sâu sẽ tạo lực đẩy cho ngành bán lẻ TPHCM bứt phá ngay đầu năm.

