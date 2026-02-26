Ổn định giá các mặt hàng thiết yếu trong dịp tết

Hệ thống bán lẻ Satra đã xây dựng kế hoạch đặt hàng, dự trữ các nhóm hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ thị trường tết được dồi dào, phong phú qua đó giữ được sự ổn định về giá các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong thời gian cận tết (từ 15 đến 21 tháng Chạp), sức mua trên thị trường có xu hướng tăng, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và quà tặng, các sản phẩm có thương hiệu, mẫu mã đa dạng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Sức mua tiếp tục tăng cao trong những ngày cận tết (từ 22 đến 29 tháng Chạp) và bắt đầu giảm dần trong những ngày từ mùng 2 trở đi…

Hệ thống bán lẻ Satra đã không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc đứt gãy nguồn cung do đã sớm có kế hoạch phối hợp với các nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo cung ứng hàng hóa liên tục cho toàn hệ thống trong thời điểm các mặt hàng như thịt heo, trứng, trái cây, rau củ quả tăng 2-3 lần so với ngày thường; nhóm các mặt hàng tiêu dùng và biếu tặng như giỏ quà tết, nước ngọt, bia, bánh kẹo, lạp xưởng, thực phẩm chế biến sẵn cũng ghi nhận mức tiêu thụ cao.

Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho toàn hệ thống bán lẻ Satra cũng đã kích cầu tiêu dùng, nhất là với nhóm hàng bánh kẹo, bánh mứt của các thương hiệu lớn.

Công tác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đã được các đơn vị kinh doanh thuộc hệ thống bán lẻ Satra thực hiện đầy đủ và triệt để nhằm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm, góp phần đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp tết cổ truyền.

MINH Ý