Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 228 triệu USD tại Gia Lai

Ngày 20-9, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định tại xã Canh Liên cho Tập đoàn Nexif Ratch Energy Se Asia PTE. LTD., do tỷ phú Cyril Dissescou (ở Singapore) điều hành.

DJI_0589.JPG
Một trang trại điện gió kết hợp du lịch ven biển tỉnh Gia Lai

Theo giấy chứng nhận, dự án có tổng vốn hơn 5.700 tỷ đồng, công suất thiết kế 143MW, sản lượng điện dự kiến 391,8 triệu kWh/năm. Tiến độ triển khai từ quý 3-2025 đến quý 3-2028, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án sử dụng hơn 48ha để xây dựng móng trụ tuabin gió, hệ thống cáp ngầm, đường dây đấu nối, trạm biến áp, đường nội bộ và nhà điều hành.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải.

Đồng thời, dự án tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, thúc đẩy công nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

z5298349226214-2bfe96452d3c1ebd5d6478348e7bb5fa-6131.jpg
Tỷ phú Cyril Dissescou gặp gỡ các lãnh đạo tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) hồi cuối tháng 3-2024

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và cam kết trong hồ sơ; không được mua bán, chuyển nhượng dự án dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh.

Hồi cuối tháng 3-2024, tỷ phú Cyril Dissescou đã đến thăm, khảo sát đầu tư theo lời mời của lãnh đạo tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Định - 2024.

XUÂN HUYÊN

