Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Cách đây 95 năm, ngày 18-11-1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Phản đế Đồng minh được thành lập, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, MTTQ Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Ở miền Nam, tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Tiếp đó, ngày 19-3-1961, tại Củ Chi, Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Khu Sài Gòn - Gia Định được thành lập, do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch, đã tập hợp đông đảo các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân yêu nước.

Từ đó, các phong trào đã kết thành sức mạnh rộng lớn, góp phần vào mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, MTTQ Việt Nam TPHCM đã đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tập trung nỗ lực cao nhất, đoàn kết để xây dựng và kiến thiết thành phố.

Nhiều phong trào lan tỏa khắp nước

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam TPHCM đã thực hiện tốt vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã khởi xướng, phát động nhiều cuộc vận động, phong trào được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và lan tỏa rộng khắp cả nước như: Đền ơn đáp nghĩa, “Vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Bình Thạnh. Ảnh: Việt Dũng

Phát huy tinh thần “TPHCM vì cả nước - cùng cả nước”, MTTQ Việt Nam thành phố đã kêu gọi, vận động nhân dân thành phố cùng chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Những cuộc vận động, phong trào này đã đi vào cuộc sống, trở thành nền tảng tinh thần, động lực cho sự phát triển của thành phố.

Giai đoạn 2015-2025, phong trào “Vì người nghèo” đã vận động được trên 1.940 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.429 nhà tình thương, trao 193.665 suất học bổng, hỗ trợ sinh kế cho 3.522 hộ, hỗ trợ 338.381 thẻ bảo hiểm y tế... góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 1,49% xuống còn 0,33%, vượt chỉ tiêu trước thời hạn.

Năm 2025, MTTQ Việt Nam thành phố đã kịp thời vận động, tiếp nhận hơn 224,9 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa trị giá hơn 7 tỷ đồng và tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Công tác đối ngoại nhân dân được thực hiện hiệu quả với các hoạt động giao lưu, hỗ trợ các nước bạn Lào, Campuchia, nổi bật là Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia”.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp đã bám sát vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hướng mạnh về cơ sở. Tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đảm bảo tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Qua hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào ổn định, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc.

Phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân

Trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tiếp tục giữ vai trò là nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, nhằm tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững thành phố, góp phần xây dựng, phát triển thành phố, đất nước...

Thực hiện tốt các chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; vận động đồng bào có đạo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành với dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Tiếp tục xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, hoạt động thực chất, hiệu quả, dựa trên dữ liệu, số liệu, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, là chỗ dựa của nhân dân, “Khi nhân dân cần Mặt trận có, khi nhân dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia”, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện “Mỗi quý một kết quả lớn” và “Mỗi năm hai đột phá”...

Tiếp nối truyền thống tự hào vẻ vang qua 95 năm, MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng, tiên phong trong kỷ nguyên mới, xây dựng TPHCM phát triển bền vững; vì hạnh phúc của nhân dân.

TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM