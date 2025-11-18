Thanh tra không chỉ xử lý vi phạm, mà còn kiến tạo và thúc đẩy phát triển

Sáng 17-11, Thanh tra Chính phủ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sự phát triển nhanh, mạnh, hội nhập sâu rộng, cùng những thách thức về kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn đối với công tác thanh tra - cơ quan giữ vai trò bảo đảm tính liêm chính, hiệu quả và công bằng trong quản lý nhà nước. Thanh tra ngày nay không chỉ là công cụ phát hiện sai phạm, mà còn là thiết chế kiến tạo sự minh bạch, thúc đẩy đổi mới, bảo vệ sự ổn định và niềm tin xã hội. Ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới toàn diện, hiện đại hóa mạnh mẽ, gắn công tác thanh tra với mục tiêu phát triển, đặt nhân dân vào trung tâm của mọi hoạt động, hướng đến xây dựng một nền hành chính liêm chính, hiệu quả, vì dân, phục vụ dân…

Thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, kiến tạo và thúc đẩy phát triển. Mỗi cuộc thanh tra phải hướng tới mục tiêu kép: phát hiện sớm sai phạm để bảo vệ tài sản công, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ để xử lý vi phạm, mà để làm trong sạch môi trường đầu tư, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch.

Công tác thanh tra cần chuyển trọng tâm từ “xử lý vi phạm” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, kết hợp giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên đề, giữa kiểm tra hiện trường với phân tích dữ liệu số. Mọi hoạt động thanh tra phải khách quan, công tâm, minh bạch, tuân thủ phương châm: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng không cực đoan, hình thức”.

Tổng Bí thư mong muốn, Thanh tra phải luôn là tai mắt của trên, là niềm tin của dưới, là tấm gương phản chiếu sự liêm chính và công bằng của Nhà nước, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Giữ cho tấm gương thanh tra luôn trong sáng, đó chính là giữ cho niềm tin của nhân dân luôn bền vững, giữ cho nền hành chính công luôn trong sạch, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2025). Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, cách đây 80 năm, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64 thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt - tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. Sự kiện lịch sử này thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng lâm thời đối với việc thiết lập một cơ chế giám sát, kiểm tra, bảo đảm sự trong sạch, liêm chính của bộ máy nhà nước, tăng cường pháp chế, giữ vững niềm tin của nhân dân vào chính quyền cách mạng…

Trong hành trình 80 năm qua, ngành Thanh tra luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là một trong những “lực lượng tiên phong” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

TTXVN