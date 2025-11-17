Nghiên cứu tạo dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ công dân mới

Sáng 17-11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng nghiên cứu giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

TPHCM luôn chú trọng nâng cao đời sống người dân

Tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, con người là trung tâm của sự phát triển, đảm bảo quyền con người luôn là khát vọng xuyên suốt của nhân loại, gắn bó trực tiếp với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình, vì tự do dân chủ.

Quyền con người là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm xuyên suốt của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định nhân dân là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, những năm qua, TPHCM đạt nhiều thành tựu về mọi mặt, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội, phát huy dân chủ trong nhân dân.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giáo dục về quy mô, chất lượng, với 435 dự án, 2.823 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân triển khai đồng bộ, xã hội hóa lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế; đầu tư phát triển mạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

100% hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; 100% người có công và gia đình người có công được chăm lo toàn diện, mức sống trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, bước vào kỷ nguyên mới, TPHCM cùng cả nước đứng trước các cơ hội lớn, cũng như đối mặt những thách thức không nhỏ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra nhiều thay đổi sâu sắc trên tất cả lĩnh vực; quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để tương thích, đạt chuẩn với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người.

Đồng thời, những thách thức toàn cầu như dịch bệnh, biến đổi khí hậu đặt ra những vấn đề mới về quyền con người cần phải nghiên cứu, giải quyết.

"Kế thừa và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", đồng chí Trần Lưu Quang nêu.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, từ hội thảo này, TPHCM sẽ tiếp thu nhiều nội dung sâu sắc về quyền con người, những giải pháp về giáo dục quyền con người để xây dựng thành phố thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước và thành phố.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng hội thảo diễn ra thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong dòng chảy đó, vấn đề phát huy nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân tiếp tục được khẳng định với vị thế cốt lõi, là trung tâm của mọi chiến lược phát triển quốc gia.

Hội thảo là diễn đàn để tổng kết, đánh giá toàn diện công tác nghiên cứu, giáo dục, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, góp phần làm sáng tỏ hơn nữa vị trí, tầm quan trọng của quyền con người trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia. Những kết quả này sẽ là nguồn tư liệu quý báu, bổ sung cho Báo cáo Tổng kết 40 năm Đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội thảo sẽ đề xuất những định hướng chiến lược cho nghiên cứu về phát triển con người, quyền con người, giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân. Việc này nhằm tạo dựng một nền tảng tri thức – đạo đức – pháp lý, nhân quyền vững chắc cho thế hệ công dân mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những đột phá về phát triển giáo dục, đào tạo trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu đề dẫn tọa đàm bàn tròn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ vấn đề về công tác nghiên cứu lý luận quyền con người. Trong thời đại chuyển đổi số, các nghiên cứu cần có tầm nhìn xa, đón đầu xu hướng.

Cụ thể là các vấn đề như quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quyền được bảo vệ khỏi thao túng thông tin, quyền sáng tạo trong môi trường số... Đây không phải những khái niệm pháp lý trừu tượng, mà là thách thức mang tính pháp lý, đạo đức và chính trị sâu sắc.

Theo đồng chí, bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là nhiệm vụ xuyên suốt, sứ mệnh cao cả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì vậy, cần tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và liêm chính của bộ máy nhà nước, đặc biệt ở cấp chính quyền cơ sở.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, xây dựng môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, an toàn cho người dân và doanh nghiệp, phát huy vai trò của Nhà nước kiến tạo phát triển, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi kinh tế, theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, cần khẩn trương xây dựng một “hợp đồng xã hội số”, nơi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, an ninh mạng...

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cần dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người di cư.

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện và lan tỏa các giá trị nhân quyền của báo chí cách mạng, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và mỗi người dân…

Qua đó, lan tỏa rộng rãi hình ảnh, thành tựu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, những giá trị và thành tựu phát triển con người mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm đổi mới.

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG