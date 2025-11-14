Tinh thần đại đoàn kết là nền tảng để đi xa, đi tới thành công

Cùng dự với Tổng Bí thư Tô Lâm có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội…; đại diện các cơ quan của Trung ương và TP Hà Nội, và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn phường Thượng Cát.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát, Hà Nội, tối 14-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trò chuyện, chung vui với bà con địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi và mọi thành tựu của dân tộc ta. Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc, đó là niềm tin và tình người. Khi tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, sẽ cùng nhau làm việc lớn. Khi đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung, mọi khó khăn sẽ có lối mở.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi nhân dân phường Thượng Cát, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại những năm qua, trong những lúc khó khăn, từ miền núi đến miền biển, nghĩa đồng bào bừng sáng. Sự ủng hộ của tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới, “sắp xếp lại giang sơn” là động lực, nguồn sức mạnh vô song để Đảng vững tin thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình.

Nêu rõ những mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh tới nền tảng để đi xa, đi tới thành công vẫn là tinh thần đoàn kết; đoàn kết để tháo gỡ nút thắt thể chế, để khơi thông nguồn lực, để chia sẻ rủi ro, nhân lên cơ hội, "để không ai bị bỏ lại phía sau"...

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với bà con nhân dân phường Thượng Cát. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để tinh thần ấy đi vào đời sống hàng ngày, Tổng Bí thư chỉ rõ những nhóm việc cần thực hiện, trong đó công việc quan trọng hàng đầu là "dân là gốc", mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của dân, do dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Kỷ cương, liêm chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ này quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Cùng với đó, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; tháo ách tắc pháp lý, nâng cấp hạ tầng chiến lược, phát triển nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; giảm nghèo đa chiều, bền vững; chăm lo y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, bảo vệ người yếu thế.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong tập hợp, đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội; gắn kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để lan tỏa sức mạnh và những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Tổng Bí thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, biến tinh thần đoàn kết thành hành động, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, vì hạnh phúc của nhân dân, vì các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà đến các gia đình tiêu biểu tại phường Thượng Cát, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

MINH KHANG