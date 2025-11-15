Ưu tiên xây dựng pháp luật trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thông tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm nhấn của công tác này là việc bổ sung nội hàm “phòng, chống lãng phí”, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng và hệ thống chính trị, toàn xã hội trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng này.

Hội nghị đã nghe Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã có sự chuyển biến rõ nét.

Trong đó, hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong quản lý kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được Quốc hội chú trọng, góp phần tích cực từng bước kiềm chế, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 239.795 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 20.687 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 86.772 tỷ đồng; kiến nghị khác 132.336 tỷ đồng…

Bí thư Đảng ủy Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ Quốc hội vẫn còn những hạn chế

Bí thư Đảng ủy Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ Quốc hội, các Đảng bộ trực thuộc, các Chi bộ cần phê bình, tự phê bình, kiểm điểm, đánh giá sâu sắc hơn những tồn tại để khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Trong đó, các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; đặc biệt chú trọng rà soát hệ thống luật, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (như: tài sản công, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đầu tư công, đấu thầu, mua sắm công, ngân sách, tài chính công, đất đai, khoáng sản…), ưu tiên đưa vào chương trình lập pháp.

Cùng với đó, giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, những dự án, công trình được đầu tư, xây dựng nhiều năm nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu bảo đảm minh bạch, khách quan khi quyết định những vấn đề quan trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài.

"Chúng ta là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Các đồng chí phải làm việc một cách bài bản, khoa học và phải hết sức nghiêm túc, tự mình giữ mình, chúng ta phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh.

Nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kiên quyết không để tái diễn các sai phạm cũ.

