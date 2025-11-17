Chính trị

TPHCM học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I

Chiều 17-11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường TPHCM (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa) kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

z7233153666286_f8aa80bae17d47f0441a44d5c7aef159.jpg
z7233153701924_e519f5814c6288b01d5f250cf8589468.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM...

Ngoài ra, các đồng chí là cán bộ, đảng viên đang tham dự tại các điểm cầu của Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành thành phố; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

z7233153638363_ae112ba924d44af13ddfc2cb5f902060.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong quán triệt Nghị quyết Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cũng quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

z7233153693427_6e1c8af73bb38bca5a1622e7a7ca3774.jpg
z7233153700416_69fd5159eda9ed068dfa8cadd24b4075.jpg
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị cũng lắng nghe Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo, quán triệt (kết hợp thông tin một số nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14).

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM hướng dẫn triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

THU HƯỜNG - THU HOÀI

