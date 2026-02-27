Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp này, Chính phủ xem xét, cho ý kiến, thảo luận về các nội dung: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển; thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế. Nghị quyết các Đại hội của Đảng gần đây đều xác định: xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên thời gian, bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến đối với hơn 215 dự án luật, pháp luật, nghị quyết và hồ sơ chính sách xây dựng luật, nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành 179 văn bản - gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành ưu tiên, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình; đồng thời bố trí sắp xếp thời gian tham gia đóng góp ý kiến với các dự án luật, nghị quyết do các bộ, ngành khác chủ trì xây dựng.

LÂM NGUYÊN