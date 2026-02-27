Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 19/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Thủ tướng yêu cầu không để hư hỏng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, các bộ, ngành chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận, hoàn thiện thủ tục để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Đối với các cơ sở nhà, đất chưa được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, khai thác, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng phương án xử lý, khai thác, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Các địa phương tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương kịp thời xử lý tài sản dôi dư theo hướng: đối với tài sản còn sử dụng được thì điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu tài sản để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách; đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được hoặc không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

PHAN THẢO