Khuyến khích xây cầu cạn tại các dự án giao thông ở ĐBSCL

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ một số giải pháp tháo gỡ vấn đề thiếu vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: SGGP

Theo Bộ Xây dựng, năm 2026, các dự án đang triển khai thi công tại ĐBSCL còn thiếu và chưa xác định được nguồn hơn 6 triệu m3 đá xây dựng, khoảng 1,8 triệu m3 cát xây dựng, gần 30 triệu m3 cát san lấp, hơn 3 triệu m3 đất đắp.

Giai đoạn 2027 - 2030, khối lượng còn thiếu so với nhu cầu các dự án và chưa xác được nguồn khoảng gần 36 triệu m3 đá, 4 triệu m3 cát xây dựng, 278 triệu m3 cát san lấp, 35,8 triệu m3 đất đắp.

Tuy nhiên, trữ lượng cát sông tại ĐBSCL hiện suy giảm nghiêm trọng, sớm có thể cạn kiệt. Nguồn cát nhập khẩu khá dồi dào nhưng giá thành cao; nguồn vật liệu đá ngày càng khan hiếm; nguồn cát biển có trữ lượng lớn nhưng khai thác khó, phải rửa mặn, trung chuyển nhiều lần nên giá thành cao.

Trong khi đó, việc sử dụng tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện làm vật liệu đắp nền đường không khả thi, do khu vực ĐBSCL thường xuyên ngập nước; khối lượng tro, xỉ khu vực phía Nam không lớn, đơn giá cao.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương nghiên cứu giải pháp cầu cạn ngay từ bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc đề xuất dự án.

Theo tính toán, chi phí đầu tư ban đầu phương án xây dựng cầu cạn cao gấp 1,6 - 1,7 lần so với đắp nền thông thường, nhưng tính tổng chi phí cả vòng đời (100 năm) thì chỉ cao gấp 1,1 - 1,14 lần.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu xây dựng, tổ chức điều phối nguồn vật liệu giữa các địa phương; chủ động nghiên cứu khu vực phù hợp để sử dụng cát biển; chủ động tổ chức nhập khẩu cát từ Campuchia để cung ứng cho các công trình, dự án.

MINH ANH