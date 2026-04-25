Phát hiện 5 chiếc rìu đá hàng ngàn năm tuổi ở Quảng Trị

Chiều 25-4, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 2 chiếc rìu đá hàng ngàn năm tuổi từ ông Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh.

Đây là 2 trong số 5 chiếc rìu đá được đoàn phát hiện trong đợt khảo sát hang động mới tại Quảng Trị từ ngày 21-3 đến ngày 11-4.

Rìu đá hàng ngàn năm tuổi được phát hiện trong hang Én thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Thông tin ban đầu, trong đợt khảo sát kéo dài từ ngày 21-3 đến ngày 11-4 tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các địa bàn liên quan ở Quảng Trị, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh phát hiện 5 chiếc rìu đá tại hang Én - hang động lớn thứ ba thế giới, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Rìu đá nằm lẫn trong lớp đất đá có dấu tích của tầng văn hóa bị nước lũ bào mòn tại hang Én.

Ông Howard Limbert đã tặng số rìu đá này cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và một bảo tàng khác.

Ông Howard Limbert tặng các rìu đá phát hiện tại hang Én cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

Theo nhận định của chuyên gia tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, các rìu đá nói trên thuộc thời kỳ Đá mới - nền văn hóa Bàu Tró, cách nay từ 6.000 đến 8.000 năm.

Đây là những công cụ đồ đá thời tiền sử, chứng tỏ cư dân thời kỳ này đã có hoạt động sinh sống ngay trong các hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các rìu được chế tác từ đá Silic gồm 2 loại: rìu vai xuôi và rìu vai ngang. Trên thân và lưỡi rìu được mài và có những vết ghè đẽo đặc trưng của thời kỳ văn hóa Bàu Tró.

Những công cụ này có độ mòn phần chuôi và phần lưỡi với những điểm khuyết trên thân rìu, cho thấy lúc bấy giờ người tiền sử đã nhiều lần sử dụng công cụ trong đời sống sinh hoạt.

Vị trí thành viên đoàn khảo sát phát hiện rìu đá cổ đại trong hang Én

Cùng với các hiện vật có niên đại muộn hơn đã phát hiện trước đây, gồm: đồ kim khí, khuôn đúc rìu đồng thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn; tượng phật bằng đồng, ký tự Chăm trong các hang động thể hiện dấu ấn văn hóa đậm nét, có sự tiếp nối liền mạch đã tồn tại và phát triển trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

VĂN THẮNG