Cháy lớn kho xưởng chứa sơn và dung môi ở Đông Anh, Hà Nội

Đến 21 giờ 30 phút ngày 25-4, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, cột khói đen bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Tối 25-4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh (Hà Nội), thiêu rụi kho xưởng chứa các sản phẩm liên quan đến sơn và dung môi.

Hiện trường vụ cháy tới 21 giờ 30 phút. Ảnh: CƯỜNG TIẾN

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 18 giờ 30 phút tại một kho xưởng nằm trong khu dân cư. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như sơn, dung môi và các loại hóa chất liên quan nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ nhà xưởng chỉ sau thời gian ngắn.

Từ xa, có thể nhìn thấy những cột lửa lớn bốc cao hàng chục mét, khói đen cuồn cuộn bốc lên dày đặc. Lửa bùng phát mạnh thành từng đợt lớn kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân trong khu vực hoảng sợ.

Trước đó, ngọn lửa bốc cao và xuất hiện tiếng nổ

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực chứa nhiều hóa chất dễ bắt lửa, nhiệt lượng tỏa ra lớn và nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, vào chiều tối họ phát hiện lửa bắt đầu bùng lên từ khu xưởng, sau đó lan rất nhanh.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: CƯỜNG TIẾN

“Lửa lan rất nhanh, khói đen bốc lên dày đặc. Đứng cách xa vẫn cảm nhận rõ sức nóng tỏa ra. Trong lúc cháy còn nghe vài tiếng nổ phát ra từ bên trong”, một người dân chia sẻ.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy lan.

Ông Nguyễn Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh, Hà Nội

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thông tin về thiệt hại hiện chưa được công bố.

TIẾN CƯỜNG

