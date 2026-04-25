Gạo BL9 được trao giải nhất cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I

Tối 25-4, tại quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội Chính Trung ương Võ Văn Dũng trao giải nhất cho đơn vị đạt giải

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch gồm nhiều hoạt động như: tổ chức không gian trưng bày về ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; không gian trưng bày về gạo ngon và sản phẩm OCOP; không gian ẩm thực; cuộc thi chế biến món ngon từ gạo; hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo; hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch; ngày hội việc làm và chung kết cuộc thi khởi nghiệp ý tưởng học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh Cà Mau cũng kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” phục vụ khán giả tại quảng trường Hùng Vương.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức cuộc thi gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026, đã công bố kết quả và trao giải thưởng.

Theo đó, giải nhất thuộc về Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình với gạo BL9 (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau), 2 giải nhì thuộc về Công ty TNHH MTV Thoại Sơn (An Giang), Công ty Cổ phần Tập đoàn Maison Group (Cà Mau). Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải “Câu chuyện hạt gạo hay nhất”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, việc tổ chức Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch nhằm quảng bá tiềm năng, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế bền vững. Qua đó, đưa hình ảnh và con người Cà Mau đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I sẽ là điểm nhấn quan trọng, nơi tôn vinh những giống lúa ưu tú nhất, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu gạo Việt Nam. Nâng tầm vị thế gạo và nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên trường quốc tế.

