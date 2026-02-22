Tàu du lịch 5 sao cập cảng Phú Mỹ với gần 2.000 du khách đến TPHCM

Tàu Costa Deliziosa dài 294m, rộng hơn 32m và có chiều cao tĩnh khoảng 56m. Tàu mang quốc tịch Italia, xuất phát từ Tây Ban Nha.
Tàu chở theo 1.959 du khách và 892 thủy thủ đoàn du lịch vòng quanh thế giới với hành trình kéo dài 4 tháng. Khách trên tàu chủ yếu đến từ các nước châu Âu như Anh, Pháp, Italia.
Khi đến phao số 0, ngoài khơi Vũng Tàu, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM (Bộ Tư lệnh TPHCM) đã cử 9 cán bộ lên tàu để thực hiện thủ tục nhập cảnh cho du khách.
Ngay sau khi cập cảng SP-PSA, gần 2.000 du khách đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh và đi tham quan các danh lam, di tích tại TPHCM như: dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Bạch Dinh, tượng chúa Ki-tô Vũng Tàu, Bãi Trước, Bãi Sau…
Được biết, chiều tối 22-2, tàu Costa Deliziosa sẽ rời TPHCM đến Singapore tiếp tục hành trình thêm 1 tháng nữa.