Kinh tế

Du lịch

Tàu du lịch 5 sao cập cảng Phú Mỹ với gần 2.000 du khách đến TPHCM

SGGPO

Sau 3 tháng vòng quanh thế giới, ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), tàu du lịch quốc tế 5 sao Costa Deliziosa, chở gần 2.000 khách du lịch quốc tế cập cảng SP-PSA (phường Phú Mỹ, TPHCM).

Tàu Costa Deliziosa dài 294m, rộng hơn 32m và có chiều cao tĩnh khoảng 56m. Tàu mang quốc tịch Italia, xuất phát từ Tây Ban Nha.

tau 5 sao 4.jpg
Tàu Costa Deliziosa cập cảng SP-PSA (phường Phú Mỹ, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Tàu chở theo 1.959 du khách và 892 thủy thủ đoàn du lịch vòng quanh thế giới với hành trình kéo dài 4 tháng. Khách trên tàu chủ yếu đến từ các nước châu Âu như Anh, Pháp, Italia.

tau 5 sao 1.JPG
Du khách xuống tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Khi đến phao số 0, ngoài khơi Vũng Tàu, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM (Bộ Tư lệnh TPHCM) đã cử 9 cán bộ lên tàu để thực hiện thủ tục nhập cảnh cho du khách.

tau 5 sao 3.jpg
Du khách bắt đầu tour tham quan các di tích, danh thắng, điểm đến của TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay sau khi cập cảng SP-PSA, gần 2.000 du khách đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh và đi tham quan các danh lam, di tích tại TPHCM như: dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Bạch Dinh, tượng chúa Ki-tô Vũng Tàu, Bãi Trước, Bãi Sau…

Được biết, chiều tối 22-2, tàu Costa Deliziosa sẽ rời TPHCM đến Singapore tiếp tục hành trình thêm 1 tháng nữa.

QUANG VŨ

Từ khóa

Cảng SP-PSA SP-PSA Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu Bộ đội Biên phòng TPHCM Bộ Tư lệnh TPHCM Bạch Dinh Bãi Trước Dinh Thống Nhất Xuống tàu Vòng quanh thế giới

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn