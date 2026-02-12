Tây Ninh đặt trung tâm hành chính - chính trị mới tại khu vực Đức Hoà - Hậu Nghĩa

Sáng 12-2, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, nội dung quan trọng là xác định 3 trung tâm phát triển, với khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Cụm đô thị Đức Hòa – Hậu Nghĩa được xác định là cực tăng trưởng về kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics, công nghệ cao và đào tạo nhân lực hướng tới mô hình đô thị thông minh.

Cụm đô thị Tân Ninh – Long Hoa được định hướng là trung tâm văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, du lịch, thương mại và dịch vụ mang bản sắc riêng của khu vực Đông Nam bộ.

Cụm đô thị Long An – Tân An giữ vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ giá trị tăng cao, công nghiệp và công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục – đào tạo và y tế.

Không gian phát triển của tỉnh được thiết kế theo hướng cân bằng, bền vững, tăng liên kết nội vùng và liên kết với TPHCM, vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời khai thác lợi thế biên giới.

Ba vùng kinh tế – xã hội được xác lập với định hướng chức năng riêng:

Đại diện UBND tỉnh Tây Ninh trình bày tờ trình về điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vùng thứ nhất là khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, đóng vai trò hỗ trợ quá trình mở rộng không gian phát triển của TPHCM. Vùng này gắn với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, hành lang Mộc Bài – TPHCM và trục kết nối TPHCM – Mỹ Tho – Cần Thơ.

Vùng thứ hai tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái. Không gian này gắn với các tuyến cao tốc hướng biên giới, khu vực Đồng Tháp Mười và dải biên giới phía Tây.

Vùng thứ ba được định hướng trở thành khu vực phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái theo mô hình kinh tế xanh. Trọng tâm là khu vực hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát và vùng biên giới phía Bắc.

Để nâng đỡ cấu trúc phát triển, tỉnh quy hoạch 6 hành lang kinh tế. Trong đó, hành lang số 1A gắn với Vành đai 3 TPHCM, phát triển công nghiệp – đô thị – dịch vụ và kết nối sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải. Hành lang 1B gắn với Vành đai 4, mở rộng không gian công nghiệp và dịch vụ, kết nối cảng Hiệp Phước và cảng quốc tế Long An.

Hành lang số 2 chạy theo trục cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát và quốc lộ 22, 22B, đóng vai trò xương sống kết nối cửa khẩu. Hai hành lang 3A và 3B gắn với các tuyến cao tốc và quốc lộ hướng về Đồng bằng sông Cửu Long, tăng liên kết giữa Tây Ninh, TPHCM và các tỉnh miền Tây. Hành lang số 4 kết nối từ khu vực Bàu Bàng đến cửa khẩu Mộc Bài và tuyến đường sắt TPHCM – Mộc Bài, là một phần của hành lang xuyên Á.

Ba trục động lực được xác định để tạo lực kéo phát triển gồm: Trục 5A liên kết Đông – Tây, nối vùng Đồng Tháp Mười với khu kinh tế cửa khẩu, gắn với quốc lộ N1; Trục 5B kết nối khu kinh tế cửa khẩu với trung tâm Tân An theo quốc lộ 62; Trục 6 là tuyến mới kết nối ba trung tâm Tân Ninh – Đức Hòa – Tân An, liên thông các đô thị phía Bắc và phía Nam, tích hợp nhiều tuyến tỉnh lộ và vành đai.

Bên cạnh đó, một vành đai biên giới được quy hoạch dọc quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới, liên kết với trục N1, nhằm tăng cường quốc phòng – an ninh, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu và an sinh xã hội khu vực giáp Campuchia.

QUANG VINH