Ưu tiên nguồn lực cho các dự án liên kết vùng tại Tây Ninh

Chiều 15-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ tháo gỡ nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn, thủ tục đầu tư và triển khai các dự án giao thông trọng điểm có vai trò kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội sau khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Cụ thể, tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét chuyển nguồn vốn thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 từ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) sang vốn đầu tư công trung ương; thống nhất chủ trương điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án 3 cầu trên tuyến ĐT.827E từ vốn vay ODA sang nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc

Tây Ninh cũng kiến nghị quan tâm bố trí nguồn vốn cho dự án trục kết nối Long An - Tây Ninh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét đối với dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An, các công trình nâng cao tĩnh không cầu Bến Lức, cầu Đức Huệ, cùng các nút giao khác mức trên Quốc lộ 1 tại Bình Nhựt và Long Kim. Bên cạnh đó, địa phương đề xuất hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa, bố trí vốn hoàn thiện mặt đường Quốc lộ N2 và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận, đồng thời trực tiếp cho ý kiến đối với từng kiến nghị của tỉnh Tây Ninh liên quan đến hạ tầng giao thông, nguồn vốn đầu tư, vật liệu xây dựng, quy hoạch đô thị và phát triển nhà ở xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần đồng hành cùng địa phương, ưu tiên nguồn lực, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy vai trò cửa ngõ kết nối vùng và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận buổi làm việc

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh hợp tác công - tư; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, các dự án có tính liên kết vùng và sức lan tỏa lớn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư.

Tỉnh Tây Ninh cũng cần triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh công tác quy hoạch đô thị, khu kinh tế cửa khẩu để tạo không gian phát triển mới và thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng phê duyệt dự án và công tác chuẩn bị hiệp định vay vốn WB cơ bản đã hoàn tất. Hiện Bộ Tài chính đang thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho phép ký kết hiệp định vay. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong quý 4-2026, qua đó tạo động lực phát triển mới cho vùng Đồng Tháp Mười, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển thương mại, logistics và kinh tế biên mậu.

QUANG VINH