Chờ hướng dẫn thực hiện Nghị định 46, Tây Ninh tạm cho thông quan nông sản

Ngày 31-1, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trước nguy cơ ách tắc nghiêm trọng tại các cửa khẩu và đình trệ sản xuất, địa phương đã cho phép thông quan mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia trong thời gian chờ hướng dẫn, triển khai quy định theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Do vướng quy định kiểm dịch nên xe chở khoai mì chưa thể thông quan tại Cửa khẩu Chàng Riệc, chiều 30-1. Ảnh: BTN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, ngày 26-1, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2026/NĐ-CP và có hiệu lực ngay trong ngày. Theo đó, nhóm hàng rau, củ, quả tươi nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương thức thông thường, bao gồm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực trạng hàng hóa và lấy mẫu kiểm nghiệm, với thời gian chờ kết quả 7-15 ngày.

Quy định này có thay đổi so với trước đây là chỉ kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu đánh giá sinh vật gây hại. Việc thay đổi đột ngột quy định, không có thời gian chuyển tiếp khiến các doanh nghiệp không thể ngay lập tức cung cấp đầy đủ hồ sơ.

Cùng với đó, việc chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết liên quan trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 46 khiến các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tại cửa khẩu lúng túng, chưa thể tổ chức thực hiện kiểm tra.

Đây là nguyên nhân khiến từ tối 29-1, nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là khoai mì gặp khó khăn trong việc thông quan qua các cửa khẩu như Xa Mát, Katum, Phước Tân, Vạc Sa, Chàng Riệc... của tỉnh Tây Ninh.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa và an ninh trật tự biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản tạm cho phép thực hiện thông quan mặt hàng nông sản trong thời gian chờ hướng dẫn, sửa đổi các quy định của Nghị định 46/2026/NĐ-CP.

Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Y tế kiểm tra và xác nhận an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản nêu trên. Trên cơ sở đó, Chi cục Hải quan khu vực XVII thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đây giải pháp tốt nhất nhằm tháo gỡ việc ùn ứ tại cửa khẩu, tránh thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, ổn định tình hình an ninh chính trị biên giới.

Cùng với giải pháp tạm thời, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để báo cáo, kiến nghị sớm có văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 46 để các địa phương thống nhất triển khai thực hiện.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có khoảng 65 nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, tổng công suất khoảng 6,4 triệu tấn củ mỗi năm. Trong đó, ngoài nguyên liệu trong nước, nguồn nhập khẩu từ Campuchia đóng vai trò quan trọng.

QUANG VINH