Tây Ninh mở rộng diện hỗ trợ cán bộ thay đổi nơi làm việc sau sáp nhập

Tây Ninh trở thành địa phương thứ 3 trên cả nước (sau TPHCM và Đà Nẵng) có chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thay đổi địa điểm làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính thuộc cơ quan, đơn vị ngành dọc của Trung ương.

Ngày 30-6, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, HĐND tỉnh Tây Ninh đã ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND, qua đó mở rộng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan ngành dọc Trung ương có thay đổi địa điểm làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Các đơn vị được áp dụng chính sách gồm: Chi cục Hải quan khu vực XVII, Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII, Thuế tỉnh Tây Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thống kê tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Qua khảo sát, hiện có 852 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ do phải di chuyển giữa trung tâm hành chính của tỉnh trước và sau khi hợp nhất. Mức hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/người/tháng để chi phí ăn, ở, đi lại, áp dụng từ ngày 1-7-2026 đến ngày 1-10-2027.

Dự kiến, kinh phí thực hiện chính sách khoảng 25,56 tỷ đồng trong 12 tháng, từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Sau đó, tỉnh sẽ xem xét mức hỗ trợ phù hợp theo khả năng cân đối ngân sách.

QUANG VINH