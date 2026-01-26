Tây Ninh phát triển khoai mì thành ngành kinh tế "tỷ đô"

Liên đoàn sắn Campuchia ký kết hợp tác với Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh, tháng 12-2025

Ngày 26-1, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa ban hành kế hoạch phát triển ngành khoai mì đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với mục tiêu ổn định diện tích, đẩy mạnh chế biến sâu và thắt chặt liên kết nguyên liệu xuyên biên giới.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh duy trì diện tích trồng từ 55.000 - 60.000 ha, năng suất bình quân lên 36 tấn/ha thông qua việc ứng dụng cơ giới hóa và giống kháng bệnh khảm lá.

Tổng sản lượng khoai mì đạt khoảng 2 - 2,2 triệu tấn, hàm lượng tinh bột bình quân trên 27%, diện tích trồng khoai mì sử dụng giống được công bố lưu hành đạt 75-90%. Sản lượng khoai mì phục vụ chế biến sâu chiếm khoảng 92% tổng sản lượng, từng bước hình thành các mô hình canh tác khoai mì tuần hoàn, giảm phát thải.

Đối với chế biến, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới, nâng cấp công nghệ chế biến tinh bột; đầu tư các dây chuyền chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm từ khoai mì, đồng thời tận dụng hiệu quả phụ phẩm trong quá trình chế biến. Tổng công suất chế biến khoai mì trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 4 – 4,5 triệu tấn củ/năm, bao gồm nguồn nguyên liệu trong tỉnh, các địa phương lân cận và nhập khẩu.

Kế hoạch đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như: tổ chức lại sản xuất; tăng cường liên kết giữa người trồng khoai mì với các cơ sở chế biến; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất; mở rộng thị trường tiêu thụ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trong đó, tỉnh chú trọng khuyến khích doanh nghiệp chế biến ký kết hợp đồng liên kết, bao tiêu sản phẩm với người trồng khoai mì và hợp tác xã; hỗ trợ ứng dụng giống mới, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Hiện nay, Tây Ninh là "thủ phủ" chế biến khoai mì của cả nước với 65 nhà máy sản xuất tinh bột mì, giá trị xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD trong năm 2025. Cùng với duy trì vùng nguyên liệu chất lượng cao, địa phương này đã thiết lập "cầu nối tỷ đô" với Campuchia để nhập khẩu khoảng 9 triệu tấn sắn tươi/ năm.

QUANG VINH