Giá vàng vượt mốc không tưởng 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, vượt qua mốc 5.000 USD/ounce và được dự báo có thể chạm 5.400 USD trong thời gian ngắn.

Đồng USD suy yếu

Thị trường tài chính ghi nhận sự suy yếu rõ rệt của đồng USD. Chỉ số USD Index đã xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 98 điểm và tiếp tục vận động trong cấu trúc giảm giá dài hạn. Dòng vốn đang dịch chuyển sang các đồng tiền như euro và yen Nhật, tạo thêm lực đỡ cho vàng.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng trung ương gia tăng tích trữ vàng. Ba Lan mới đây tuyên bố mục tiêu nâng dự trữ vàng lên 700 tấn để lọt vào nhóm 10 quốc gia nắm giữ vàng lớn nhất thế giới. Xu hướng này phản ánh mong muốn sở hữu những tài sản không thể bị đóng băng hoặc chính trị hóa trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Chỉ số điều kiện tài chính của Fed Chicago cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021. Mặc dù thanh khoản trên thị trường vẫn dồi dào, tâm lý nhà đầu tư lại chuyển sang trạng thái phòng thủ, thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Tín hiệu kỹ thuật củng cố xu hướng tăng

Trên đồ thị tuần, giá vàng đã bứt phá mạnh mẽ khỏi ngưỡng 4.400 USD/ounce, xác nhận mô hình tam giác hướng lên. Trong các chu kỳ trước giai đoạn 2024-2025, mỗi lần phá vỡ mô hình này đều đưa giá tăng thêm khoảng 900 đến 1.000 USD/ounce.

Với mức tăng tương tự tính từ điểm bứt phá 4.400 USD, mục tiêu kỹ thuật tiếp theo của vàng được xác định quanh vùng 5.400 USD. Mốc tâm lý 5.000 USD hiện đang được thử thách và nếu vượt qua, đà tăng có thể được mở rộng nhanh hơn trong các tuần tới.

Ngoài ra, tỷ lệ vàng/bạc đang giảm mạnh, cho thấy bạc dẫn dắt đà tăng của nhóm kim loại quý. Diễn biến này thường phản ánh sức mạnh chung của toàn bộ thị trường kim loại quý, trong đó vàng vẫn là trụ cột chính.

Triển vọng trung hạn

Các chuyên gia nhận định, động lực tăng giá của vàng không chỉ mang tính ngắn hạn mà phản ánh sự dịch chuyển cấu trúc trong hệ thống tài chính toàn cầu. Sự suy giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo quốc tế của Mỹ, bất ổn địa chính trị và xu hướng tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng đi lên của kim loại quý.

Nếu giá vàng duy trì trên ngưỡng 4.400 USD, kịch bản tiến tới 5.400 USD được đánh giá là khả thi. Trong trường hợp vượt qua mốc này, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới vùng 6.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá rơi trở lại dưới 4.400 USD, xu hướng bứt phá hiện tại sẽ bị vô hiệu và thị trường có thể phải kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng 26-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mốc 5.021,76 USD/ounce, tăng 0,82% so với hôm trước.

VINH TRANG (fxempire)