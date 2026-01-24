Ngựa gốm Đất Thủ phục vụ thị trường tết

Cơ sở sản xuất sơn mài và heo đất Hà An tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM) là một trong những địa chỉ tiêu biểu của làng nghề truyền thống vùng Đất Thủ.

Câu chuyện “giữ lửa nghề” của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà là minh chứng sinh động cho sự linh hoạt, nhạy bén của các cơ sở sản xuất thủ công trước biến động của thị trường, tạo sinh kế ổn định cho người thợ.

Sản phẩm "mã đáo thành công" phục vụ thị trường năm Bính Ngọ 2026

Xuất thân từ gia đình có truyền thống sơn mài lâu đời, song sau những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thị trường sơn mài gặp nhiều khó khăn, chị Hà đã mạnh dạn chuyển hướng. Tận dụng kỹ thuật sơn mài tinh xảo, chị kết hợp vào sản xuất heo đất và tượng linh vật theo con giáp của năm, mở ra hướng đi mới cho cơ sở.

Người thợ tỉ mỉ trang trí cho ống heo “mã đáo thành công”

Sự chuyển mình này giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời mang đến luồng sinh khí mới cho dòng gốm mỹ nghệ Đất Thủ. Sản phẩm dần hiện diện rộng rãi và được người tiêu dùng đánh giá tích cực. “Đầu ra ổn định không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm, thu nhập đều đặn cho khoảng 10 lao động địa phương”, chị Hà chia sẻ.

Những người thợ đang tạo hình heo đất

Sản phẩm được phơi nắng trước khi nung

Những ngày cuối năm, xưởng sản xuất phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026 luôn rộn ràng. Các công đoạn diễn ra khẩn trương, từ tạo hình, nung đến sơn phủ, hoàn thiện, giúp những chú ngựa đất thêm sắc nét, sinh động.

Linh vật năm Bính Ngọ chuẩn bị qua công đoạn nung

Điểm làm nên dấu ấn riêng của sản phẩm là việc ứng dụng kỹ thuật phối màu và tạo độ bóng đặc trưng của sơn mài trên nền gốm Đất Thủ. Nhờ đó, mỗi sản phẩm không chỉ là vật trang trí ngày Tết mà còn mang giá trị thẩm mỹ, giá cả phù hợp, dao động từ 60.000 đến hơn 100.000 đồng.

Đóng gói sản phẩm bán đi các tỉnh, thành

Hàng thủ công vẫn có sức hút trên thị trường

Sản phẩm vùng gốm Đất Thủ được nhiều người ưa chuộng

Gần Tết, linh vật Bính Ngọ từ vùng gốm Đất Thủ đến với nhiều địa phương, mang theo kỳ vọng về một năm mới bình an, thuận lợi. Qua đó, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với sản phẩm công nghiệp.

MINH DUY - XUÂN THI