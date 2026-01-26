An Giang: Quản chặt tuyến biên giới, ngăn chặn buôn lậu, hàng giả

Lực lượng biên phòng, hải quan kiểm tra hàng hóa tại Cửa khẩu Giang Thành (tỉnh An Giang)

Tại hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra chiều 26-1, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh An Giang thông tin, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã phát hiện 1.838 vụ vi phạm.

Trong đó, 379 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 1.385 vụ gian lận thương mại và 74 vụ vi phạm hàng giả. Thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 295 tỷ đồng; chuyển xử lý hình sự 80 vụ/96 bị can.

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh An Giang, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dự kiến tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Khối lượng hàng hóa lưu thông ngày càng lớn dễ dẫn đến các hành vi vi phạm.

Ngoài các mặt hàng truyền thống như thực phẩm, quần áo, thời trang, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, hiện có một số nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nổi lên như: hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới; hàng hóa chuyển phát nhanh và dịch vụ giao nhận, sản phẩm công nghệ, thiết bị điện tử, phụ kiện thời trang; thực phẩm chức năng và dược phẩm online...

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Long Xuyên (tỉnh An Giang)

Để ngăn ngừa tình trạng trên, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và cấp xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kịp thời phổ biến các phương thức, thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng để vi phạm, nhất là thủ đoạn mới đến người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; tổ chức kiểm tra đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lợi dụng website thương mại điện tử, trang mạng xã hội để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp đối với một số mặt hàng như: thuốc lá điếu, đường cát, vàng, ngoại tệ, pháo nổ, lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

NAM KHÔI