Sáng 24-1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tiếp tục tăng, giá cao nhất thị trường cùng lên 174,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng

Khoảng 9 giờ ngày 24-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 172,3 triệu đồng/lượng mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 171,3 triệu đồng/lượng mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng bán ra, bằng với giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng chốt phiên tại sàn châu Á ngày cuối tuần 24-1 lên 4.987,54 USD/ounce, tăng gần 52 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 158,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 14,5-15,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mới và đang tiến lên mốc 5.000 USD/ounce. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng mua ròng 5,6 tấn vàng trong phiên cuối tuần, nâng lượng nắm giữ lên 1.086,5 tấn. Tính riêng tuần này, quỹ mua ròng khoảng 0,8 tấn vàng, sau khi mua ròng 21 tấn trong tuần trước.

NHUNG NGUYỄN