Giá vàng nhẫn 9999 chiều 23-1 “hạ nhiệt”

Khoảng 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 3,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 170,2 triệu đồng/lượng mua vào và 172,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá niêm yết vàng miếng SJC sáng nay ở mức 170,3 – 171,3 triệu đồng/lượng mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 3,7-4 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua.
Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 22-1 (giờ Việt Nam) còn 4.917,6 USD/ounce, giảm gần 20 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 156,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,9-17 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 14,1-14,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.900 USD/ounce, có thời điểm lên cao nhất 4.936,8 USD/ounce sau đó giảm nhẹ trên thị trường châu Á chiều nay. Giá vàng thế giới đã vượt cả 2 mốc 4.700 và 4.800 USD/ounce chỉ trong 1 tuần để thiết lập đỉnh lịch sử vượt 4.900 USD/ounce hiện tại.