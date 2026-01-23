Giá vàng nhẫn 9999 chiều 23-1 “hạ nhiệt”

Chiều 23-1, nhiều doanh nghiệp đồng loạt thu hẹp đà tăng của giá vàng nhẫn 9999, trong khi giá vàng miếng SJC vẫn được giữ mức niêm yết buổi sáng.

Khoảng 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 3,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 170,2 triệu đồng/lượng mua vào và 172,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá niêm yết vàng miếng SJC sáng nay ở mức 170,3 – 171,3 triệu đồng/lượng mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 3,7-4 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 22-1 (giờ Việt Nam) còn 4.917,6 USD/ounce, giảm gần 20 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 156,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,9-17 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 14,1-14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.900 USD/ounce, có thời điểm lên cao nhất 4.936,8 USD/ounce sau đó giảm nhẹ trên thị trường châu Á chiều nay. Giá vàng thế giới đã vượt cả 2 mốc 4.700 và 4.800 USD/ounce chỉ trong 1 tuần để thiết lập đỉnh lịch sử vượt 4.900 USD/ounce hiện tại.

NHUNG NGUYỄN