Ngày 24-1, UBND xã Bình Hưng (TPHCM) tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng và đối thoại doanh nghiệp với chính quyền địa phương nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đại biểu tham dự Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng và quyết định cho phép thành lập Hội.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Cẩm, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Uyên Phát, được giao giữ chức Trưởng ban Vận động; ông Nguyễn Văn Mết, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại phân phối thực phẩm MET, giữ chức Phó Trưởng ban; bà Nguyễn Thanh Thảo Uyên, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Bình Hưng, làm Ủy viên.

Ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Biện Ngọc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao hoa và quyết định công nhận cho Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng

Phát biểu tại hội nghị, ông Biện Ngọc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã.

Ông Biện Ngọc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo xã đã đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh để kịp thời xem xét, tháo gỡ.

Dịp này, chương trình ký kết đồng hành thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW cũng được triển khai, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

ĐÌNH DƯ