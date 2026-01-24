Siết chặt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương ven biển tập trung bố trí nguồn lực, thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân TPHCM neo đậu tại cảng cá Cát Lở, phường Phước Thắng, TPHCM

Triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tập trung nhiệm vụ chống khai thác IUU, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT), Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Quản lý cảng cá và UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Côn Đảo khẩn trương quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Lực lượng biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống IUU cho ngư dân

Sở NN-MT được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo văn bản báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM, đề xuất Đảng ủy UBND TPHCM trình Thường trực Thành ủy chỉ đạo các biện pháp chống khai thác IUU.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu bố trí đủ nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm trực tiếp, toàn diện của từng cơ quan trong công tác xử phạt vi phạm hành chính và “khép hồ sơ” các vụ việc IUU. Việc xử lý phải đúng quy định pháp luật, không hình thức, không bỏ sót, không để xảy ra tình trạng xử phạt sai hoặc báo cáo không sát thực tế.

Các cơ quan chức năng phải rà soát toàn bộ hồ sơ vi phạm đã khép, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng trình tự, thủ tục. Trường hợp phát hiện xử lý chưa đúng phải kịp thời xem xét, xử lý lại và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu. Thành phố yêu cầu tuyệt đối không báo cáo “đã xử lý 100%” khi vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

Song song đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Thành phố cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh phương thức thống kê, đối soát số liệu tàu cá xuất - nhập bến, bảo đảm thống nhất giữa các lực lượng, tránh chồng chéo, sai lệch dữ liệu; đồng thời kiểm tra các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Các tàu cá không đủ điều kiện trên địa bàn xã Long Hải neo đậu bờ

Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở NN-MT kiểm soát tàu cá ra vào cảng, vận hành đồng bộ các hệ thống giám sát, nhật ký điện tử, quản lý chặt hoạt động khai thác, không để phát sinh vi phạm mới.

Sở NN-MT được giao theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TPHCM trước ngày 5-2-2026.

THÀNH HUY