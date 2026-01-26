Các hãng hàng không triển khai dịch vụ vận chuyển đào, mai

Các hãng hàng không đồng loạt triển khai dịch vụ vận chuyển cành đào, mai nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hành khách có nhu cầu vận chuyển cành đào, mai trong dịp tết

Vietnam Airlines vừa cho biết, từ nay đến hết ngày 3-3, dịch vụ vận chuyển cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi được triển khai trên các chuyến bay nội địa.

Dịch vụ vận chuyển cành đào, cành mai được áp dụng trên tất cả các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác. Mỗi hành khách được mang theo tối đa một bó mai hoặc đào dưới dạng hành lý ký gửi. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng/bó (chưa bao gồm thuế GTGT).

Tương tự, Vietravel Airlines triển khai dịch vụ từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 2. Mỗi hành khách được gửi tối đa một bó mai hoặc đào, không quá 2 cành. Giá vận chuyển 450.000 đồng/bó nếu mua trước, 660.000 đồng/bó nếu đăng ký tại sân bay.

Vietjet cũng mở dịch vụ vận chuyển mai, đào trên mạng bay nội địa, áp dụng cho các đường bay đi, đến TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hải Phòng. Mức giá 450.000 đồng/bó, chưa gồm thuế phí. Hành khách được khuyến nghị đăng ký trước tối thiểu 3 giờ.

Bamboo Airways áp dụng giá 486.000 đồng/bó (đã gồm thuế GTGT), trong khi Sun PhuQuoc Airways niêm yết 495.000 đồng/bó. Các hãng đều giới hạn số lượng vận chuyển, phổ biến tối đa 30 bó mỗi chuyến bay và chỉ nhận dưới dạng hành lý ký gửi.

Các hãng đều khuyến nghị cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa 150cm x 40cm x 40cm, không quá 2 cành/bó. Các hãng không nhận cây có chậu hoặc đất.

BÍCH QUYÊN