Tây Ninh: Thu hồi, chấm dứt hoạt động 58 dự án chậm tiến độ

Ngày 27-8, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tiến hành kiểm tra thực địa, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng. Tỉnh đồng thời quyết định thu hồi nhiều dự án kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng môi trường đầu tư.

Dự án Trung tâm Chợ rau, quả và thương mại dịch vụ Long An hơn 10 năm chưa triển khai

Qua kiểm tra 169 dự án trên địa bàn, ngành chức năng phát hiện nhiều dự án quy mô lớn triển khai chậm, tồn tại kéo dài. Trong đó, Cụm công nghiệp Nhựt Chánh II do vướng tranh chấp nội bộ, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục trong quý III-2025 để điều chỉnh, tách thành 2 cụm công nghiệp; nếu không thực hiện sẽ bị thu hồi.

Ngoài ra, nhiều dự án khác cũng trong diện bị xử lý, như: Khu dân cư đối diện Bệnh viện Đa khoa Long An (chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng); Khu dân cư Gò Đen (đầu tư hạ tầng chưa hoàn chỉnh, người dân chưa được cấp giấy đất); Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt (chưa xác định nghĩa vụ tài chính); Khu dân cư Thái Bình Dương (có cấp giấy, hạ tầng dở dang, doanh nghiệp bị phong tỏa hóa đơn)…

Kết quả kiểm tra cho thấy, tỉnh Tây Ninh đang xem xét thủ tục gia hạn 76 dự án, đồng thời chấm dứt hoạt động 58 dự án chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út yêu cầu các ngành liên quan đánh giá lại tiến độ, xử lý dứt điểm tình trạng chậm triển khai, tăng cường giám sát và hỗ trợ nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh cũng đặt mục tiêu triển khai hiệu quả các dự án đã được phê duyệt trong năm 2025, đồng thời chuẩn bị danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn tiếp theo.

NGỌC PHÚC