Tây Ninh: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ngày 26-3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (515) Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 và K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đợt 2 giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh động viên các Đội K lên đường sang nước bạn làm nhiệm vụ

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Trước khi lên đường, các lực lượng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Hưng – Vĩnh Hưng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 7 tặng quà động viên các Đội K lên đường làm nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng thời yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc ý nghĩa nhiệm vụ, chăm lo tốt đời sống bộ đội, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động nắm tình hình và kịp thời báo cáo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ngành liên quan được giao phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất để các đội hoàn thành nhiệm vụ an toàn, hiệu quả.

Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Hưng - Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

Ngay sau lễ xuất quân, lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh và đông đảo người dân biên giới đã tiễn các Đội K hành quân qua cửa khẩu Bình Hiệp, lên đường làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.



Trong đợt 1 giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), các Đội K đã tìm kiếm, quy tập được 180 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh thuộc Campuchia, đưa về nước, tổ chức truy điệu, an táng trang trọng, đúng nghi thức.

QUANG VINH