Thả 27 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng Phong Nha – Kẻ Bàng

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) đã thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên, trong đó nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp.

Ngày 25-9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) thả 27 cá thể động vật hoang dã trở về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất cứu hộ và kiểm dịch.

Clip thả cặp chim Hồng hoàng sách đỏ

Trong đó, có 8 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc và 1 mèo rừng cùng nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Công ước CITES.

Thả khỉ đuôi lợn

Đây đều là động vật do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó được trung tâm chăm sóc, phục hồi tập tính trước khi thả về rừng. Hiện trung tâm đang cứu hộ 60 cá thể động vật hoang dã; từ đầu năm 2025 đến nay đã tiếp nhận 20 cá thể, thả thành công 27 cá thể, với tỉ lệ cứu hộ đạt 95%.

Thả chim hồng hoàng về môi trường tự nhiên

Hành động này không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng mà còn lan tỏa ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ thiên nhiên.

MINH PHONG