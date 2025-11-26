10 doanh nhân trẻ nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Tối 26-11, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao Giải thưởng Sao Đỏ 2025 cho các doanh nhân trẻ xuất sắc. Dự sự kiện có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Giải thưởng Sao Đỏ cho 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu nhất năm 2025

Theo ban tổ chức, các doanh nhân nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2025 đều là những doanh nhân xuất sắc, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình xây dựng doanh nghiệp và đóng góp cho cộng đồng.

Trong đó, doanh nghiệp của 10 doanh nhân có tổng tài sản hơn 2,8 triệu tỷ đồng, tạo ra doanh thu năm 2024 trên 214.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 14.000 tỷ đồng, tổng số lao động hơn 19.000 người.

Bên cạnh 10 gương mặt được trao Giải thưởng Sao Đỏ 2025, chị Lâm Thị Nga -doanh nhân trẻ khuyết tật giàu nghị lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó - nhận giải thưởng danh dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Giải thưởng Sao Đỏ danh dự cho chị Lâm Thị Nga, doanh nhân trẻ khuyết tật giàu nghị lực

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ kỳ vọng vào sức trẻ của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, đặc biệt là các doanh nhân nhận Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025.

Đồng chí mong muốn đội ngũ doanh nhân trẻ tiên phong, xung kích trong đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia; không chỉ ứng dụng mà còn làm chủ công nghệ lõi, đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chinh phục những đỉnh cao mới của công nghệ; tham gia vào thị trường toàn cầu, góp phần xứng đáng vào khả năng tự chủ quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng mong muốn cộng đồng doanh nhân trẻ đồng lòng, chung sức xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam, yêu nước, minh bạch, liêm chính, thượng tôn pháp luật, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp, có trách nhiệm xã hội…

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII khai mạc phiên thứ nhất, với sự tham dự của 900 doanh nhân trẻ tiêu biểu. Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ông Đặng Hồng Anh làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Ông Đặng Hồng Anh hiện là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông Đặng Hồng Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

Top 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025:

1- Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Western Pacific.

2- Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

3- Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi.

4- Bùi Quang Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ ô tô Hòa Bình Minh.

5- Lưu Tiến Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang.

6- Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

7- Nguyễn Vũ Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam.

8- Lê Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.

9- Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

10- Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn BIM.

