Người hưởng lương hưu ở 4 tỉnh mưa lũ được nhận gộp 3 tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ trong tháng 10, 11; bao gồm các tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên cao nhất việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe và ổn định đời sống nhân dân; không để người dân thiếu chỗ ở, lâm vào cảnh đói, rét. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12-2025 và tháng 1, tháng 2-2026) trong kỳ chi trả tháng 12-2025 cho người dân tại 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, tạo điều kiện cho bà con khắc phục hậu quả bão lũ và đón Tết Nguyên đán 2026.

Chính phủ đồng ý chủ trương để Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng xem xét giảm lãi suất vay 2%/năm cho các khoản vay chính sách tại các địa phương thuộc diện hỗ trợ. Việc giảm lãi suất áp dụng cho các khoản vay còn dư nợ từ ngày 1-10 đến 31-12, trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2025.

Ngày 26-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai các đợt thi đua cao điểm khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo. Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai", "mỗi ngày làm một việc tốt". Những nơi không bị ảnh hưởng phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch để bù lại cho các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ…

